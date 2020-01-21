最新！中國武漢肺炎新增1死　共219例確診　浙江、山東等地也出現疑似病例

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國武漢市衛生健康委員會今（21）日凌晨通報，新型冠狀病毒肺炎感染者新增1死，共有15名醫護人員被感染。另外，在四川、山東和浙江等地也出現疑似病例。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至21日早上，中國已有武漢、北京、上海、浙江及廣東省等地共確診219例（武漢198例、北京5例、廣東14例、上海2例），死亡4例。

綜合陸媒報導，其他地區也陸續出現在疑似新型冠狀病毒肺炎病例，包括浙江5例、四川2例、雲南2例、廣西1例、山東1例。

國家衛健委21日公告表示，已將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，與SARS列為同等級法定傳染病，採取甲類傳染病的預防、控制措施。

而首先爆發疫情的武漢，截至19日官方統計，武漢市累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。目前仍在院治療169例，其中重症35例、危重症9例。

19日全天無新增和出院病例，但新增1死。死者為89歲的男性，13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院救治，19日深夜死亡。該名死亡患者本身有高血壓、糖尿病、冠心病等慢性疾病。

目前武漢共有15名醫護人員確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1人是危重症，另外還有1名疑似病例。