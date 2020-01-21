林曼麗連任台灣國藝會董事長　跨領域新血加入

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國藝會第九屆董事長由林曼麗連任成功，獲得與會董事全數通過支持續任。

財團法人國家文化藝術基金會（下稱國藝會）於20日召開第九屆董事會第一次會議，會中在本屆董事的支持下，由林曼麗當選董事長，林曼麗現任國立台北教育大學藝術與造形設計學系專任教授。

國藝會第九屆董事長林曼麗亦為前任（第八屆）董事長，此次獲得與會董事全數通過，支持她續任第九屆董事長。林曼麗在感謝董事們的支持與信任後，說明其在前一任期內為國藝會規劃的三大發展方向：一、把餅做大：包括與文化部進行補助資源的整合、提升基金管理成效，以及爭取民間企業贊助；二、將資源用在刀口上：包括藉由補助政策的專業規劃，更具前瞻性與精準的配置資源；三、擴大影響力：包括持續營運「補助成果檔案庫」與大眾分享，以及積極推動「ARTWAVE-台灣國際藝術網絡平台」等。

林曼麗表示，這三個面向在第八屆董監事會的支持及全體同仁的努力下，都已經有具體的成果，期望這一屆的任期內能夠在既有的基礎上持續擴大與深化。此外，她也特別提到，在本屆董事會中有許多不同世代、跨領域的專業新血加入，相信未來在國藝會的各項政策發展上，將能獲致更豐富與多元的助力。

國藝會第九屆董事會共21位董事（依姓名筆畫排列）：王惠君（國立臺灣科技大學建築系教授）、王耿瑜（資深影展策展人、財團法人果實文教基金會董事）、沈昭良（攝影家、台灣藝術大學兼任副教授）、呂桔誠（臺灣銀行董事長）、邱再興（財團法人邱再興文教基金會董事長）、林曼麗（國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授）、胡永芬（獨立策展人）、柯智豪（柯智豪音樂工作室負責人）、徐亞湘（國立臺北藝術大學戲劇學系教授）、許有吉（許悔之，有鹿文化事業有限公司社長）、陳邦畛（陳板，財團法人客家公共傳播基金會董事長）、陳碧涵（國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系副教授）、張議平（張四十三，角頭文化事業股份有限公司負責人）、陳耀昌（國立臺灣大學醫學院名譽教授）、傅裕惠（國立臺灣大學戲劇系兼任講師）、蔡惠卿（上銀科技股份有限公司總經理）、蕭瓊瑞（國立成功大學歷史學系教授）、顏綠芬（國立臺北藝術大學音樂學系教授），以及3位政府機關代表：陳登欽（文化部主任秘書）、范巽綠（教育部政務次長）、鍾興華（原住民族委員會副主任委員）。