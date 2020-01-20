台灣疾管署今成立指揮中心 中港澳返台班機全面發放衛教單

中國新型冠狀病毒感染引發的肺炎疫情升溫（圖/ 美聯社） 中國新型冠狀病毒感染引發的肺炎疫情升溫（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國新型冠狀病毒感染引發的肺炎疫情升溫，鄰近國家接連出現疫情，我國疾管署今（20）日成立疫情指揮中心，將於中港澳入境班機上將全面發放「旅遊疫情警示･主動健康申報」衛教單張，若民眾自中國返台並出現肺炎症狀即可通報隔離。

專家表示，針對特殊嚴重傳染性肺炎的通報對象，建議擴大為具中國旅遊史(不限武漢)且具有肺炎者均列入通報，以加寬監視範圍，及早發現疑似病例。

另外，於中港澳入境班機上將全面發放「旅遊疫情警示･主動健康申報」衛教單張。並請疾管署確認檢驗量能，協助醫療院所盤點隔離病房，以因應春節返鄉人潮。

《中央社》報導，疾病管制署表示，若民眾從返國後，出現發燒、咳嗽等肺炎症狀，需於就診時主動告知醫師旅遊史及接觸歷史，否則將可依照傳染病防治法第69條處以新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

今（20）日成立的｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，由周志浩署長擔任指揮官，統籌整合各部會資源與人力，召開跨部會指揮中心會議及專家諮詢會議。

行政院副院長陳其邁在會議中指示各部會加強民眾風險溝通與衛教宣導，確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬的假訊息發生，降低民眾恐慌。

疾管署提醒，民眾近期前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。