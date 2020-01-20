台灣劇團攜手4位東南亞大師演繹印度史詩《羅摩衍那》

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）文化部駐泰文化組為了促進臺泰表演藝術交流，並深耕東南亞創作能量，臺灣驫舞劇場與來自泰國、柬埔寨、緬甸及印尼四國的傳統舞大師，以東南亞家喻戶曉的史詩為主題，共同創作《打開羅摩衍那的身體史詩》，預計將於今年8月底於臺北國家兩廳院的亞洲連結論壇（Asia Connection）進行作品首演。

《打開羅摩衍那的身體史詩》，是驫舞劇場陳武康持續對於東南亞地區的探索新作，透過與象劇場皮歇·克朗淳（Pichet Klunchun）的討論與引薦，選擇從印度開始流傳的《羅摩衍那》史詩神話出發，也因東南亞各國的政治民情變化，而出現各種在社會文化及藝術呈現上的版本。

本次邀請的四位大師，來自泰國、柬埔寨、緬甸及印尼四國，展現《羅摩衍那》中四個重要的角色。來自緬甸傳統舞世家的瑞曼·文·茂（Shwe Man Win Maung, Myanmar），是羅摩（Rama） 王子的第七次化身。

柬埔寨的蘇菲林·奇姆·夏皮羅（Sophiline Cheam Shapiro）是希塔（Sita），亦是紅色高棉下的倖存者；泰國的阿將·楚拉徹特·阿那雅納克（Ajarn Chulachart Aranyanak）是拉伐那（Ravana）；而來自印尼的薩多諾·沃爾盧約·庫蘇摩（Sardono Waluyo Kusumo）則是普南巴蘭舞劇神猴哈魯曼（Hanuma）的原創誕生者。

文化部表示，透過對於《羅摩衍那》的流傳研究及藝術家合作，以臺灣作為創作的自由基地，四位大師第一次聚首相會，於曼谷象劇場進行工作坊及作品排練，期待集結四位大師披衣整冠，召喚大師們各自在《羅摩衍那》中的經典形象，在場景更迭與人物遞嬗的結構當中，形塑出東南亞在近代文化藝術及歷史政治發展上的光譜樣貌，而皮歇與陳武康，則扮演如說書人一般，與大師以對話的方式，穿梭並迴盪他們之間的傳統與當代。

阿將・楚拉徹特・阿那雅納克 (Ajarn Chulachart Aranyanak) 工作坊（圖/ 文化部）