第13屆聯合盃全國作文大賽決賽頒獎在新北

全國寫作嘉年華會─第13屆聯合盃全國作文大賽今( 19)日在新北市府舉行總決賽頒獎典禮，全國共有2, 941名學生參賽，總獎項192名，新北市有210名學生參賽， 24名學生獲得全國獎項，是全國參賽人數及獲獎最多的縣市， 更值得讚賞的是，在6個首獎中， 就有3位新北市學生獲得首獎之殊榮，新北市長侯友宜也親自到場表 揚獲獎學生。

侯友宜市長表示，閱讀寫作能力是追求知識的基石， 新北市力推語文教育， 自改制以來市府共投入新臺幣20億元改造296所學校圖書館、 新建18所公共圖書館，並建置各國中小多元化、 特色化的閱讀圖書角；為推廣多元閱讀刊物(含電子書) 斥資超過2.5億元，購置圖書經費達4.5億元， 要透過網路推廣電子書，消弭資訊落差，並充實圖書資源、 打造多元閱讀環境，提供師生及市民豐富的閱讀饗宴。

本次題型以素養導向，跨領域結合實際的生活情境及議題， 激發學生創意思考。其中，國中八年級組首獎─ 新北市立崇林國中楊子葳用【奉獻與愛】說明身為治療師真正核心的 「配備」，亦是人類最珍貴的價值，全文不說理、不說教， 用流暢文筆深刻且完全的表達。國小中年級組首獎─ 新北市集美國小林芷筠【以卵擊石】，把兄妹之間的打打鬧鬧， 透過母親的語言具象表現出來，令人莞爾一笑。 儼然是篇輕巧的小品文，文筆生動自然，不引成語名言， 不老氣橫秋，幽默明朗，表達生活中真實的感受。

國小高年級組首獎─新北市新市國小劉宥辰【像不像沒關係】，別開 生面地以雞蛋和石頭擺在一起帶來的形體想像，延伸到關於「 像不像」的疑問，接著，又再繼續探索，「像」 是由眼睛以及既定的標準來決定的，可是，眼見真的為憑、為準嗎？ 事物的模樣只能遵照同一種模子嗎？假如是藝術創作，「像不像」 難道就是創作者要追求的最高境界嗎？或許，打破界線，打破框架， 打破模式，世界可以大很多。

教育局表示，新北市深耕閱讀，讓孩子們從閱讀中觀摩寫作技巧， 培養思考邏輯，提升孩子的讀寫能力， 這次比賽新北學子獲獎數居全台之冠， 顯見語文政策推行的顯著成效， 未來將持續積極打造最優質的閱讀教育環境， 深耕孩子閱讀寫作能力。