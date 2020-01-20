畫畫不只是消遣!烏克蘭主婦CEO的黑白童話

兼顧事業與家庭，兩者之間取得平衡說來容易， 但因家庭生活而放棄事業追求的女性朋友卻大有人在。來自俄羅斯烏 克蘭的插畫家斯薇塔．多羅謝娃(Sveta Dorosheva)不甘於只作為家庭主婦， 讓最愛的畫畫不只是消遣， 生活日常中的芝麻蒜皮大小事也登上世界童話故事主角!

童話都是繽紛多彩的嗎?斯薇塔以細膩的線條、 帶有中世紀版畫般夢幻寫實風格聞名，曾以《 來自精靈世界的人類奇幻百科》入選俄羅斯國家暢銷書大獎。 首次來臺展出《爸媽接招》(How to handle a child)圖文書插畫作品，僅通過有力的黑白素描， 卻重現了她兒童時期「無憂無慮」的多彩生活。 她表示最初只是在個人臉書分享她與孩子們的生活片段， 沒想到引起廣大迴響，還受邀繪製出版專書。 儘管作品描繪的是她個人的成長與家庭生活， 但她以一種研究者的精神態度來收集素材、選擇技法、 推敲畫面組成。為忠於時代正確性， 還運用老照片來比照插畫中出現的學校場景課桌椅、學生制服、 那時代烏克蘭家中的家具、地毯、庭園、報紙等，並沒有因為是「 女性藝術」主題就降低她對創作細節的要求。

自小喜愛繪畫的斯薇塔自認有個安和的童年， 工作一路順遂至擔任全球知名廣告公司的藝術總監。白天， 她是個事業女強人，在夜間她透過創作盡情發揮創意與想像。然而， 隨著步入婚姻、孩子們接連出生， 忙碌於事業與家庭生活的她無暇創作，讓她陷入情緒低潮， 卻也讓她明白到畫畫原來不只是「消遣」，而工作、家庭、 畫畫這三者之間，她必得犧牲其中之一， 因此她毅然辭去在家鄉令人欽羨的廣告總監工作， 隨家人遷居以色列，開始新的生活。 她利用育兒的閒暇時間進行創作， 幾乎以自學方式習得各種古典繪畫技巧， 憑藉天賦與努力逐漸在插畫圈嶄露頭角， 並成為全球知名的圖文創作者。她說在育兒期間繪製插畫與編輯插畫 書籍是令人愉快地消遣方式，但在太太，母親與插畫家身分之間， 她正在尋求一個平衡點，而且正突破艱難時期往好的地方邁進。

「女孩女孩─國際圖文藝術創作特展」以8國10位女性藝術創作者 視角，揭發女力於當代社會中的價值認同、 特殊身體感知與視覺語言等多元新觀點， 期待激發帶動不同性別的共同參。展覽至2月9日止，初四起， 來館成功打卡者還可索取Sveta《海的聲音》全球限量明信片， 現場並提供免費郵寄新年祝福服務， 更多活動訊息請至新北市藝文中心官網www. artcenter.ntpc.gov.tw/或粉絲專頁www .facebook.com/ntpcartcenter/查詢 。

幼稚園 斯薇塔·多羅謝娃。(照片新北市政府文化局提供)

烏克蘭插畫家斯薇塔多羅謝娃創作中。(圖片由新北市政府文化局提供)