富邦存股雙十等權重報酬指數ETN

指數投資證券ETN商品於去年4 月30日正式掛牌交易，富邦證券首發兩檔ETN商品包括富邦「 特選大蘋果報酬指數」ETN(代號020000)與富邦「 存股雙十等權重報酬指數」ETN(代號020001) ，兩檔ETN皆設定每年定期審查一次指數組成股，其中富邦「 存股雙十等權重報酬指數」ETN連結的「 存股雙十等權重報酬指數」在元月份進行定審。

「存股雙十等權重報酬指數」是由台灣指數公司所編制， 該指數組成股由20檔上市標的股票組成，每年元月定審一次，以1 月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至前一年12月的最後 一個交易日，每次定審後維持固定組成股檔數20檔， 且重設組成股為等權重5%，組成股定期審核結果，於1月的第7個 交易日發布技術通知後，間隔5個交易日後生效。 最新指數組成股標的剔除包括統一、台塑、南亞、光寶科、仁寶、 廣達、友達、可成、遠傳及寶成十檔，新加入標的為台泥、亞泥、 和泰車、鴻海、智邦、華碩、華新科、聯詠、健鼎與和碩。

指數投資證券ETN商品交易稅低廉為千分之一， 發行後可採次級市場直接掛牌交易，投資機動性高，且ETN連結報 酬指數直接反應指數表現，除管理費以外無追蹤誤差， 同時報酬指數配息直接滾入指數再投資的特點， 可將投資效率極大化並具有節稅效益，惟須留意ETN發行年限及提 前強制贖回機制等規範，並詳閱商品公開銷售說明書。