台灣證券交易所：截止1/17外資在集中市場賣超7.62億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/1/13~2020/1/17）外資在集中市場總買進金額為1,992.96億元，總賣出金額為2,000.58億元，賣超為7.62億元，另統計自2020年年初至1月17日止，外資總買進金額為4,334.88億元，總賣出金額為4,462.96億元，累計賣超為128.08億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆7,391.36億元新台幣，占全體上市股票市值的42.99%，較1月10日的15兆7,475.53億元新台幣，減少84.17億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進104,160千股，賣出48,478千股，買超55,682千股。

第二名：友達：買進98,506千股，賣出62,588千股，買超35,918千股。

第三名：旺宏：買進78,998千股，賣出46,922千股，買超32,076千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中石化：買進43,495千股，賣出162,877千股，賣超119,382千股。

第二名：台積電：買進108,394千股，賣出158,528千股，賣超50,134千股。

第三名：群創：買進277,914千股，賣出320,323千股，賣超42,409千股。