立法院龍頭「堃昌配」呼之欲出？！　民進黨團預計30日正式敲定

蔡其昌有「最強立委」稱號。(圖/官方臉書) 蔡其昌有「最強立委」稱號。(圖/官方臉書)

游錫堃（前左）選前曾致贈「必勝達摩」給尋求立委連任的蘇貞昌之女蘇巧慧（前右），預祝她高票當選。中央社 游錫堃（前左）選前曾致贈「必勝達摩」給尋求立委連任的蘇貞昌之女蘇巧慧（前右），預祝她高票當選。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 今（20）日為立法院第9屆議事最後一天，國會新會期將在2月1日展開，當天將進行正、副立法院長選舉。由於民進黨取得過半席次，推出的人選可望順利當選。

選後外界也一致推測立法院正副院長將由前行政院長游錫堃、現任副立法院長蔡其昌搭配。民進黨內部也公認這是最佳組合，預定在春節後的開工日30日(週四) 召開籌備會時正式敲定。

綜合民視新聞與《自由》報導，民進黨立委王定宇昨(19)日受訪時表示，立法院正副院長人選由黨團決定，但以游錫堃的資歷、輩分，他認為「目前看起來就是他」、「應該沒有懸念」。

游錫堃曾擔任兩屆省議員、當過宜蘭縣長，並在前總統陳水扁上任後擔任第一任行政院副院長，2002年還曾受命組閣，後來轉任總統府秘書長，也曾入主民進黨中央擔任黨主席，府院黨資歷可說相當完整，唯獨沒當過立法委員。

民進黨立委陳亭妃20日受訪時說：「院長他的資歷各方面，也是條件都非常足夠，所以相信由游院長來擔任，一定是大家的共識。」陳亭妃也說，游錫堃輔選時帶領「抗中保台」助選團各地跑透透，大家都感受到他的用心；至於蔡其昌已是副院長，續任也理所當然。

立法院副院長蔡其昌則說：「擔任立法院長不是只有熟悉議事規則啦，因為議事規則相對是比較容易的，我想擔任國會立法院長的人選，主要他的人望才能要能夠服眾，我想這才是比較重要的。」

中央社報導，本月12日也就是大選隔天，被問到立法院正副院長「堃昌配」的傳聞時，蔡其昌就曾表示，會先聽黨內立委同仁意見，他並且認為媒體報導「堃昌配」可說「是一個合理的推論，並不意外」。

蔡其昌本人在2020立委選戰中贏得全台第2高得票率，有「最強立委」稱號。

報導引述知情人士說，上次立法院正、副院長選舉暗潮洶湧，反觀這次風平浪靜，就等「堃昌配」被宣布。他並補充，此次立院正副院長的選舉，蔡英文和府方都未表態、指派，黨團在自主下運作，自然形成「堃昌配」，是民進黨權力運作的成熟表現。