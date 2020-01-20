彰化縣新住民團圓一家親 卦山神廚賽姊妹各顯神通

春節即將到來，一年一度的彰化最大的新移民廚藝比賽來囉！「109年彰化縣第四屆新住民團圓一家親-卦山神廚賽」19日在彰化縣花壇社區發展協會舉行。此次活動由臺灣新移民發展與交流協會主辦，共有30組新移民與新二代大展身手秀廚藝，現場擺出各國美食料理，令人食指大動，垂涎三尺。不論是參賽者或是民眾也特地穿著國服前來，宛如異國嘉年華會，人潮眾多，大人小孩都吃得很開心，很有過年的氣氛。

有來自中國與東南亞的新移民姊妹一同參與，分別端出自己家鄉的拿手好菜，有火辣剁椒蒸魚、印尼薑黃飯拼盤、越南煎餅、蓮花血鴨……等等，除了美味以外，擺盤更為講究，可說是色香味俱全。前陣子勇奪韓國3D果雕金牌，我們彰化在地新移民姊妹文彩燕為此活動，也特別做了3D藝術果凍「花開富貴」來展出，雕出牡丹花代表富貴，過年應景，現場一片喜氣洋洋。

活動特色一：黑水虻

此次活動特色之一，討論度最高的料理莫過於「虻酥酥」，許多民眾看了嘖嘖稱奇，此道蟲蟲料理是由來自中國廣東的新移民施珊所做。施珊表示，此道料理是由黑水虻幼蟲泡過米酒之後油炸，再將油瀝乾，再搭配美乃滋吃，外觀雖然嚇人，但保證美味與營養。她本身是一位「循環經濟」的創業家，專門生產雞蛋，用廢棄食物養黑水虻，牠是一種高蛋白的昆蟲含有粗脂肪及抗菌肽，所以用牠的幼蟲做養鶏的飼料添加，雞不打抗生素，生產出完全沒有藥物殘留的高品質鶏蛋。

活動特色二：穆斯林清真認證

活動也特別邀請穆臺灣穆斯林友善環境發展協會鄭順福理事長與西湖渡假村的行政主廚林昌奇，帶來穆斯林的清真認證特色美食展示與介紹，讓現場民眾用“吃”來更認識穆斯林的文化。

新移民發展與交流協會理事長梁金妮表示，此次活動已經連續舉辦四年，提供新移民姊妹表現的舞臺，用在地食材展現各國家鄉的料理文化。並透過活動，讓更多人認識因有新移民而豐富臺灣飲食文化，也展現臺灣的包容與多元。

年是個闔家團圓的節日，許多新移民姊妹，遠從家鄉嫁來，可能會因為路途遙遠，或是需要照顧家庭，無法返鄉與家人過年。首任新移民立法委員林麗蟬表示，今年選在花壇辦，因她就是花壇在地的臺灣媳婦，對她來說特別有意義。

二十年前，從柬埔寨嫁來臺灣。年前舉辦這樣的活動，不只鼓勵姊妹走出來展現廚藝之外，讓姊妹們能在一起過年，可以互相彼此鼓勵，訴說思鄉之情，感到溫暖。這幾年除了第一線在國會替新移民爭取權益外，她也一直努力讓臺灣成為一個友善包容的環境。她非常支持地方舉辦這樣的活動，深入社區，搭起國人與新移民友善的橋樑，彼此都能有更多認識與理解。（新聞轉載自新住民全球新聞網）