瓦當人文書屋駐守竹東 做小鎮文化推手

沿著新竹縣竹東鎮大林路緩坡前行，在看似平凡的住宅區間，一扇藍色大門前，充滿綠意盎然的小花園，落地玻璃窗上張貼著大大的「本」字，定睛一看，可能會看到慵懶的貓咪跟你對望，這裡是「瓦當人文書屋」，看似安靜地駐守在小鎮上，6年來卻不間斷爆發創意，讓文化活動持續發生。

瓦當是老房子屋頂上的元件，雖然小卻可以承接雨水。

以瓦當作比喻 展現強大文化力量

瓦當是老房子屋頂上的元件，屋檐最前面的圓形瓦，是建築用瓦的重要構件；店主陳晏華說，「雖然小小的，卻可以承接雨水，就像書店一樣，就算空間不大，但承載很多知識，也能推廣閱讀，看似小小的，但可展現強大的力量。」

陳晏華跟先生都喜歡閱讀、兩人最常約會的據點就是書店，夫妻在2013年去日本京都逛了「惠文社」，都被深深吸引；她說，「裡面的書、商品、陳列與氛圍，都是我們夢想中的樣子，那時此刻，我們有了經營書店的念頭。」

那時，陳晏華剛離開工作職場，正經營一間童裝店沒多久，雖然經營小店也是夢想的一部分，但卻不是滿分，所以開書店的夢想開始萌芽，適逢文化部的「圓夢計畫」徵選，他們很幸運通過提案，拿到開書店的第一桶金。

有了資金，就要找據點。陳晏華跟先生都覺得要到純樸的小鎮開書店，考慮過許多地點，最後選了先生長大的家鄉——竹東；她說，只能說巧合，剛好公婆住的隔壁房子要出售，而文化部計畫也有時程壓力，瓦當就這樣開始在竹東落腳，「雖然夢想中的書店，應該要洋溢著老房子氛圍，但在自家開書店也算是個權宜之計，至少沒有租金壓力。」

瓦當人文書屋在竹東落腳。

獨立書店蓬勃發展期 瓦當有高知名度

充滿著夢想與熱情，陳晏華對開書店一開始很有信心，剛好適逢獨立書店蓬勃發展期，文化部也協助開記者會，書店也聯合起來一起行銷，瓦當開幕的時候，獲得許多媒體關注，知名度迅速飆高；不過她說，媒體效應不一定等同營業額，效應過了，來的客人就少了，「由於瓦當空間也不大，選書也較為小眾，來的人不一定會找到喜歡的書，常常有很多文青型的客人來了，會問說，那我可以跟貓拍個照嗎？」

瓦當的選書策略，中文系畢業的陳晏華從自己熟悉的作家群出發，以文學類的書籍為主，包括翻譯文學、新詩、小說、散文，之後因為自己的喜好轉變，現在也擴展到哲學、社會科學類別，當然也有生活旅遊類的基本款，但比較少進繪本，不過如果看到很值得推薦的繪本也會擺個幾本，她說，「因為還是會有些夫妻，帶著孩子來到瓦當，想感受一下，獨立書店的氛圍。」

朝外擴展，參與台三線藝術季開幕市集。（瓦當人文書屋提供）

走出書店參加文化市集 與不同客群交流互動

除了在空間內發生多元可能，瓦當也努力朝外擴展。像是參與2019年「浪漫台三線」在總統府前的市集活動，陳晏華說，瓦當往外走，除了打知名度外，也希望能透過市集活動跟不同客群交流互動，「像府前的市集活動，聚焦在台三線，瓦當就是在台三線上的書店啊，當然不能缺席！」

剛好瓦當自己也編輯雜誌《台3線Style》，兩者的完美契合，讓她用心準備攤位上的陳設，除了自編的雜誌外，也搭配幾本相關主題刊物，另外準備有關台三線與客家人文的書籍，把瓦當特色發揮淋漓盡致；瓦當在府前市集表現亮眼，陳晏華說，「反應很好，賣了很多本雜誌，讓更多人認識了台三線上的美好事物。」

陳晏華說，參加不同市集會有不同的策略設定，像是教育展可能就會以歷史類書籍為主，較悠閒的市集可能就會選生活旅遊類的主題，雖然不一定每次市集都能有好效果，「但總是要試試看走出去，至少比坐在書店裡好啊。」先前有個客人帶朋友來逛瓦當，對她說幾年前在新竹市舊圖書館州廳市集，拿了張瓦當的名片一直保留迄今，「剛好朋友要去北埔，他們就一起來逛了很久，雖然最後沒有消費，但我覺得，保留這麼久名片的緣分很難得耶，覺得還挺感動的。」她笑說，雖然被看見的機會等有點久，但期待下次跟這些客人再次相遇的緣分。

曾邀請歌手盧廣仲擔任「閱讀 BOOK 思議」活動代言人。

世界閱讀日獨立書店聯手 推廣閱讀邀盧廣仲代言

瓦當先前也為響應「世界閱讀日」活動，發起串聯全台各地100個藝文據點，舉辦「閱讀BOOK思議」活動，陳晏華說，「那時候跟其它獨立書店一起發聲，在那個時間點，大家一起發出一些力量讓閱讀被看見。」她印象深刻的就是邀請到歌手盧廣仲擔任代言人，「他超級阿莎力的，願意協助獨立書店的朋友們一起推廣閱讀。」

想起承辦閱讀日活動，陳晏華說，那時製作上百個六角形紙箱書櫃供展示，沒想到瞬間塞滿整個書店的空間，為了寄送這些書櫃到各據點，瓦當還因此停業兩天，她笑著說，「你有需要嗎？這可以當貓抓板唷。」陳晏華表示，因承辦活動有機會到南部、東部與其他獨立書店業者開會，討論活動成效，看著各地努力經營書店空間的朋友們，她說有種很微妙的感受，很感動大家支持文化活動，讓閱讀被更多人看見。

曾在出版界工作多年的陳晏華，深知想開書店，單靠買書的客人是不足夠的，需要透過舉辦活動來活絡空間，「而且活動要夠多元，才能吸引不同客群進來，因此舉凡音樂會、電影欣賞、新書發表、講座、讀書會來者不拒，甚至沾一點政治、社會、教育議題的也都歡迎。」她說，想讓瓦當呈現多元風貌，變成一個可以讓思想交流、人文薈萃的文化空間。

邀請偶像萬芳與人類圖老師 Joyce 對談。（瓦當人文書屋提供）

書店空間讓夢想成真 偶像萬芳大駕光臨

因過去在出版界的人脈關係，讓陳晏華在邀請講者時具備優勢，牆上貼滿文藝作家光臨瓦當的留影簽名，像駱以軍、吳明益、童偉格、朱亞君等人都可見蹤跡；但最令她難忘的，就是邀請偶像萬芳到瓦當演講。

迄今提及都令她略為激動，她說，其實根本不認識萬芳，但硬著頭皮發訊息給經紀人，提出想邀萬芳表演的想法，但經紀人回覆由於瓦當空間對表演有限制，反而想出讓萬芳跟人類圖老師Joyce對談的創意；陳晏華說，萬芳走進瓦當的那一刻，她不可置信偶像竟然走進她的店，「從萬芳答應要來的那一刻起，我超開心，根本睡不著覺。」她笑說，雖然經營書店無法賺大錢，但這個空間，可以滿足自我想像，讓夢想成真。

問陳晏華6年來，會有創意枯竭的感受嗎？她回答，還是會想要在老掉牙的活動中，試圖找出新點子，像「一日店長」，她邀請到文青風濃厚的演員連俞涵跟林予晞，在影視作品推波助瀾下，擠滿瓦當小小的空間，還有人因為進不了店而抱怨連連，而近來備受期待的詩人宋尚緯，也曾在瓦當留下足跡，陳晏華笑說，「覺得自己眼光獨具，介紹當時才剛起步的新人被更多人認識，現在，不知道還邀請不邀請得到他們？」

客人寄明信片到瓦當人文書屋，表達出書店溫和氛圍令人感到很放鬆。

繼續堅守竹東獨立書店 帶給客人喘息與慰藉力量

看似活動滿檔，忙碌到不行的陳晏華，也不免曾有想要放棄的時刻。她說，每次付書款，就會開始質疑自己，尤其現在書店越來越多，但閱讀人口卻沒有增多，當然曾經動過放棄念頭；但是，好不容易在竹東深耕多年，若輕易放棄，竹東就沒有獨立書店或文化空間，也無法讓更多人認識竹東，甚至來竹東，因此，她跟先生在仍可支撐的情況下，繼續堅持著。

喜歡在書店放著音樂，安靜做自己事情的陳晏華，回憶最感動的畫面：有個客人結帳時跟她說，很喜歡瓦當，在她打造的空間中很放鬆，不知不覺就睡著了，她笑說，「現代生活壓力大，人要好好睡一覺是多困難的事情啊。」先前也有位常來的香港客人，在反送中抗爭後遲遲沒有出現，終於再次造訪瓦當時，即使家人在香港堪稱安全，仍難掩憂心忡忡，離開時，他帶走幾張標語貼紙、買了一本二手書，陳晏華說，「他從瘦薄的皮夾中掏出50元時，我有點難過」，但她也只能希望，瓦當能提供一點點喘息與慰藉的空間，給這位客人生存的力量。

陳晏華認為，開書店資金和熱情都要充足。

資金熱情缺一不可 並非努力就一定會成功

走過經營獨立書店這些年，陳晏華建議，資金與熱情都要充足，資金是實際面，燒錢速度快，沒有備足糧草，熱情也會一起燃燒掉，她誠懇分享，「可能會有年輕人問，為什麼我的熱情無法圓夢？為什麼？也許有人覺得只要努力就一定會成功，但人生，其實並不是這樣的。」

從閱讀中，獲得養分面對生存議題，對抗年輕時的愁苦，陳晏華說，瓦當的存在，期待給造訪的人，「可能就像一個家、很舒服自在，就算你不帶走任何一本書，坐在這裡，就能獲得療癒。」瓦當能帶來的價值，可能平常很不顯眼，但在需要時，卻能產生力量，希望每個貧困的靈魂，都能在這裡，獲得平靜的休息時光。

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