赴新南向旅遊慎防3大傳染病 台灣疾管署：落實個人衛生降低風險

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多民眾趁著春節假期前往東南亞、南亞等新南向國家旅遊，疾管署建議，民眾出國前可先至新南向人員健康服務中心或疾管署網站查詢當地疫情，並向醫師諮詢預防接種及用藥，以獲得充足的保護力。

疾管署表示，截至1月13日，台灣已累計11例境外移入登革熱病例，主要感染國家為菲律賓4例、泰國及越南各3例、印尼1例。而鄰近的馬來西亞、斯里蘭卡及新加坡近期疫情處高峰或流行期，且多高於近年同期，越南疫情仍高於警戒值。

疾管署提醒，隨著印尼進入雨季，預估病例數可能增加，而菲律賓及泰國疫情每週報告病例數仍在500例以上，提醒民眾前往流行地區應加強防蚊措施。

根據資料顯示，去年1至2月國人出境人數約270多萬人，其中兩成前往新南向國家，但該期間境外移入重要傳染病病例中，近九成是於東南亞及南亞等新南向國家感染，主要為登革熱、麻疹、急性病毒性A型肝炎及阿米巴性痢疾等傳染病，顯示國人前往新南向國家會有較高的感染風險。

疾管署呼籲，民眾出國前可先至新南向人員健康服務中心或全國32家旅遊醫學門診合約醫院向醫師諮詢預防接種及用藥，以獲得充足的保護力。

旅途中應留意飲食安全，避免生食生飲，並落實正確洗手、咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，及避免接觸禽畜或野生動物，降低感染疾病的風險。

由於2019新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，民眾返國入境時如出現發燒等疑似傳染病症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後如有身體不適，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷並獲得妥適治療。