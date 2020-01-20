觀光局推動第二階段旅館職涯發展計畫

（台灣英文新聞/文化組 報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，該計畫正式進入第二階段，在二十一位的旅館產業專家、學者的共同討論下，本階段優先擇定發展電商、客戶關係、活動專員等3項職能基準；為更有效率完成優先建置之三項職能基準，學會預計在年前召開專家會議，針對此三項職能基準在會議中與專家進行深度討論，共同協助旅宿產業改善人才瓶頸。

嘉南藥理大學餐旅管理系黃輝雄主任表示，隨著OTA、社群媒體、智慧觀光、互聯網與大數據時代來臨，如何在海量資料中撈出具有意義的資訊，發掘旅客潛在性需求，在適當時機、適合管道、提供適宜商品給最適切旅客，就成了在競爭激烈旅宿業脫穎而出一件至關重要的事，而他期待旅宿電商專員，正可因應這“四適”所孕育而生。

職能基準專家會議，由交通部觀光局張錫聰副局長主持，透過所訪談結果作為依據進行深度討論，就職務的主要工作任務，應當有何工作活動並對應至行為指標，以及工作應該有何產出與工作所需具備之知識、技術、態度進行討論與分析，描繪出該職務的職務內涵，期待未來旅館產業相關職能基準產出後，可以讓企業、學校和培訓機構以及個人能有效參考與落實應用，以期培育端的學校和培訓機構與應用端之企業能夠在同一標準下校準產業需求，發展成為更加精準的訓練課程，縮短學訓用落差，達成學訓用合一的目標，真正貼近產業實務面需求。