台灣教育家同時提升孩子閱讀能力及對家鄉的認識

（台灣英文新聞/文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了社團法人螢光教育協會的藍偉瑩執行長為來賓。在這期的採訪當中，藍偉瑩談及田寮國中的老師們如何以「閱讀田寮」課程，幫助田寮的孩子提升閱讀能力，增加對自己家鄉的認識。

選擇「閱讀田寮」為主題的原因

普遍來說，我們的學生的閱讀理解能力並不好，所以學校老師很希望有一門課

可以提升他們的閱讀理解能力。由於田寮的人口，外移跟流失的速度很快，老化的情況也很嚴重，所以老師們很希望孩子們能夠多去認識這個地區，甚至能夠關心這個地區所面臨的變化跟挑戰。

讀不懂很正常

我們是用地方學做閱讀理解的材料。一個閱讀者遇到他讀不懂的東西是很正常的，但是有些東西讀不懂，不代表我無法讀這一篇，像是呂氏古厝就屬於建築的這一篇，其內容確實有很多專有名詞，著實令人擔心學生就算都看完了，會不會什麼都沒看懂，可是我們又要訓練他閱讀理解，這件事就應該用課程設計去處理掉，比如說，在文字底下放很多照片，孩子就可以圖文對照，透過這個過程去確認孩子圖文對照後的理解。

藍偉瑩鼓勵孩子的一段話

為你的生命，為你的學習，展開一段冒險的歷程，所有的不會，其實都是驅動你去探索未知世界的一個動力。



(國家教育研究院圖片)