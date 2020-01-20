2020吉祥鼠報豐收歲 臺東新住民春節活動應景溫馨

為慶祝農曆春節，臺東縣政府與救國團於1/18(六)下午在原住民青少年活動中心舉辦「臺東縣2020吉祥鼠報豐收歲活動」，分享臺灣人過年習俗~活動內容有寫春聯贈春聯好運一整年、南洋風味美食體驗、吉祥鼠彩繪DIY，象徵福氣及圓滿…等，豐富多元的新年闖關活動，提供新住民及一般親子共學增進親子互動機會，並體驗不同異國文化的樂趣。

現場除熱鬧的新住民舞蹈表演外，還有印尼椰絲球及越南生春捲DIY體驗與品嚐，一展新住民的熱情與風華，吸引許多民眾參加，現場熱鬧滾滾。1月24日是春節，縣政府與救國團特別提前規劃舉辦；讓臺東縣的新住民有機會齊聚一堂，分享彼此生活上的經驗，也增廣新住民對臺灣文化的瞭解與認識，

救國團終身學習中心吳紀川老師帶領書法班學生現場齊揮毫，一幅幅充滿吉祥與喜氣的春聯免費送給現場民眾，帶給大小朋友滿滿的驚喜歡樂，拿到春聯的人都開心不已。另文創達人林先進藝術家現場指導彩繪吉祥鼠，讓親子體驗創作的樂趣。

臺東縣救國團林耀埜總幹事表示，在農曆春節前夕舉辦這個活動，是希望營造過年氛圍，與民眾共同歡慶春節的到來，讓滿滿的祝福與喜氣伴隨迎接充滿朝氣的新年新氣象。亦期盼能將異國美食與臺灣文化、地方文創及生活美學結合愛心共同關懷新住民，並透過節目表演、寫春聯及藝術創作DIY，帶給新住民親子一個「藝」想新年。（新聞轉載自新住民全球新聞網）