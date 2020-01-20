臺灣發跡的馬國扯鈴高手　用民俗技藝彩繪青春

「大膽追求，打開生命的廣度」，這句話用在馬來西亞留學生方庭良身上再貼切不過！

國中1年級的時候，方庭良在馬來西亞接觸到扯鈴社團，當時並沒有立刻引發興趣，但是之後慢慢的玩出自己的風格，後來在電視上看到臺灣學校的扯鈴表演後，便決定來臺讀書，繼續練扯鈴。

憶起與扯鈴的回憶，方庭良表示，起初練習時，父母並沒有阻止，但也沒有特別鼓勵，一切都是自發性的，就這樣從一天一小時，到幾乎廢寢忘食的練習，高中時為了扯鈴甚至每天都藉故在學校待很晚，為的就是把表演做好，除了練習扯鈴之外，還練習體操、倒立與翻跟斗，立志成為一名扯鈴表演藝術家。

留學臺灣，發現有街頭藝人後，方庭良也順利申請證照，更接到文化局打來的電話，希望邀請他在龍山寺演出，此次邀請也是方庭良當街頭藝人的開端，下次在臺北的街頭，如果看到扯鈴表演，可能就是方庭良在製造歡樂！

求學階段從沒得過任何獎項的方庭良，自從來到臺灣後屢獲肯定！目前就讀臺北市立大學運動教育研究所，擁有扯鈴資歷12年，征戰大小賽事，贏得了亞洲盃扯鈴錦標賽國際公開男子舞台賽冠軍、Formosa 國際扯鈴大賽 表演藝術類金獎、美國 International Jugglers’Association 國際雜耍大賽冠軍、Red Bull PAO 一對一花式扯鈴大賽冠軍。扯鈴彩繪了方庭良的人生，他說：「之前還參加過像街舞Battl的賽制，過程非常有趣，可以即興發會創意！」

也許是因為他始終專注在自己的興趣上，讓方庭良總能坦然大度的接受低潮，他說：「練習一直都是起起落落的，遇到練不好的，休息一下再繼續就好！」經過多次比賽的磨練，以及同儕間的相互砥礪，讓方庭良更確認自己未來，如果不是因為大膽追求，很難想像當初在馬來西亞拉扯鈴的小夥子，年僅二十出頭，已經是世界各國扯鈴競賽與表演藝術節的常客，談到未來，方庭良自信的說：「會繼續留在臺灣當一名表演藝術工作者，為提供更好的演出努力！」（新聞轉載自新住民全球新聞網）