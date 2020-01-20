過年跟團出遊不吃虧！ 觀光局公佈21家停業旅行社名單

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）年節將至，觀光局為保障民眾旅遊權利，公佈21家已列入黑名單的旅行社，其中9家被廢止旅行業執照、1家勒令停業、11家申請解散。

交通部觀光局依據「發展觀光條例」第43條公告108年6月28日至109年1月20日期間的旅行業營運狀況。

9家被廢止旅行業執照的旅行社，包括 嘉華(新北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳保證金)、美兆(臺北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向觀光局報備)、凡羽(新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、上上國際(臺北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、山水龍(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、楓葉(新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、景山國際(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、錦忠(雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)、海鑫(澎湖縣，經經濟部廢止公司登記)

協杰國際(臺北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益)已被觀光局勒令停業。

此外，申請解散的有11家，包括三順(臺北市)、旅拓國際(臺北市)、三上(臺北市) 、微笑(臺北市)、復華國際(臺北市)、地球家國際(新北市)、悅達(新北市) 、唯樂(臺中市)、寶龍(雲林縣)、佳龍(高雄市) 、統順(高雄市)。

交通部觀光局提醒旅遊消費者，參加旅行社舉辦的旅遊活動、購買國際機票及出國旅遊，務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況。

繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。