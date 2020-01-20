台灣民進黨首任立法院長、蘇嘉全功成身退　政壇下一步受矚目

立法院長蘇嘉全（右3）與秘書長林志嘉（左）20日在立院主持最後一場議事後，接受獻花並揮手向場內立委與媒體致意。中央社 立法院長蘇嘉全（右3）與秘書長林志嘉（左）20日在立院主持最後一場議事後，接受獻花並揮手向場內立委與媒體致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院第9屆議事今(20)日為最後一天，立法院長蘇嘉全說，雖然有些立委將離開崗位，但相信立法院的改革不會停止，盼立法院未來在院長及各位立委、新進同仁努力下，為國家帶來更快速的前進力量。

立法院長蘇嘉今天受訪表示，對於未來的規劃，他現在沒有在想，畢竟不管是哪個職務，只要他能夠有機會承擔，都會全力以赴。

立法院會今天審查109年度中央政府總預算案，蘇嘉全在院會開始前受訪指出，預計中午12時30分結束這一屆最後一次會議，而這一屆國會，允諾的改革事項大概都逐步完成，包括國會的透明化、人性化，以及綠能的國會，還有對於公民媒體的開放等。

由於蘇嘉全即將卸任立法院長，他的下一步，外界點名可能接任總統府祕書長或民進黨秘書長；中央社引述蘇嘉全說，下一步規劃，現在沒有在想，畢竟不管是哪個職務，只要他能夠有機會承擔都會全力以赴，但所有人事安排，基本上屬於總統的權責，而他自己也有一些想法，還是尊重總統的權責。

記者追問蘇嘉全，總統蔡英文是否有跟他談過、未來是否會在黨中央看到他；蘇嘉全表示，這方面保密，也說「隨時在台灣都可以看到我」。

立法院臨時會今天舉行院會，三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算。總預算案原列歲出總額約新台幣2兆1022億元，經院會審議結果，減列約246億元，刪減比例1.17%。

相關新聞 台灣立法院多位立委發表「畢業感言」 段宜康守承諾捐年終獎金

蘇嘉全在院會最後表示，今天是立法院第9屆最後一次院會，他要特別感謝所有委員同仁、國會助理、立法院所有職員、監督國會的媒體朋友，4年來大家同心協力，積極推動各項國會改革、行政革新工作。

蘇嘉全說，立法院就像一部大型機器，有賴各種齒輪緊密合作，才能順利進行運作，不管是立委、國會助理、各單位工作同仁、媒體朋友，因為有各位在第一線任勞任怨付出，才能讓議事正常運行，大家都非常辛苦，謝謝大家。

蘇嘉全表示，回顧這4年，大家一起推動國會透明化，藉由國會頻道設置，重建人民對立法院的信心，為台灣民主提升奠定長遠發展基礎；推動各項行政革新，包括定期召集院務會議，成立採購發包中心，讓立法院沒有任何弊端；設置國會托嬰中心，照顧小寶寶。

蘇嘉全說，另外還推動綠能國會，在大樓加設太陽能板；同時也積極推動國會外交，直到現在全世界共有107個國家、有史以來最多國會議員到立法院來，這樣做的目的是希望台灣與世界連結、交流。

蘇嘉全最後也祝大家新年快樂、一路順風。民進黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委林麗蟬也紛紛上台獻花致意。

立法院長蘇嘉全功成身退，根據中央社報導，他在30餘年從政生涯中歷練完整，以民意感受敏銳、協調能力強聞名，未來為民服務之路依然寬廣。

蘇嘉全出身農家，屏東縣長治鄉人，曾任國大代表、立委、屏東縣長、內政部長、農委會主委，以及民進黨秘書長、中常委、選對會召集人。他從政之路相當精彩，不到50歲已先後擔任內政部長和農委會主委，他曾於2012年和時任民進黨主席蔡英文搭檔參選第13任副總統，在2016年當選立法院長，成為首位民進黨籍立法院長。

相關新聞 台灣立法院多位立委發表「畢業感言」 段宜康守承諾捐年終獎金

公職生涯中，蘇嘉全以兩屆屏東縣長期間的亮麗政績崛起，不僅創下屏東縣20幾年來首次的縣長連任紀錄，也成為首位連任成功的非國民黨籍屏東縣長。

蘇嘉全擔任縣長任內，以締造「黑鮪魚奇蹟」翻轉東港命運最為經典。蘇嘉全首創「黑鮪魚文化觀光季」活動，使原本逐漸沒落的漁港小鎮東港重現生機。黑鮪魚季為東港漁民帶來每年數十億元進帳，漁民存款、房地產增加，各地的漁船都在淘汰，只有他們在買新船。

另一個成功案例是「恆春風鈴節」，成功行銷屏東縣。蘇嘉全擔任屏東縣長前，觀光客每年到屏東200多萬人次，他當了縣長之後增加到700萬人次。此後，全國各縣市大舉投入文化觀光季，蘇嘉全可以說是最早的推手。

在需要發聲時，蘇嘉全也不落人後，在屏東洋蔥、甘藍滯銷時，他二話不說，親自帶農民北上陳情，爭取權益。

蘇嘉全擔任內政部長時，包括全般刑案(指觸犯普通刑法與特別刑法的案件)、暴力案件、竊盜案件均呈破獲率增加的趨勢，暴力及竊盜案件均呈發生數減少、破獲數增加情形，讓人民對治安有感。

2016年2月之後擔任立法院長是蘇嘉全公職生涯的另個亮點，他是首位民進黨籍的立法院長，也是第一位非國民黨籍的立法院長，就任立法院長時年僅59歲。

為滿足社會對國會歷史上首次政黨輪替的改革期待，蘇嘉全擔任立法院長任內，致力讓國會成為人民的、開放的、專業的國會。他辭去黨職，讓國會議長中立，並開放公民記者進立法院採訪，也將國會資訊全面網路化，落實人民溝通與參與。

蘇嘉全接任國會龍頭時就宣示「國會屬於人民，人民就是國會」，國會與民意零距離、零時差，「把國會還給人民」。包括他在主持黨團及議案協商，以及各委員會會議的內容與過程，也透過資訊全面網路化，努力呈現民主、公開、透明。

至於國會專業的實踐，蘇嘉全也致力讓國會實施「委員會中心主義」，強化各專業委員會的功能，提升立法品質與促進立法效率，並強化法制局、預算中心、國會幕僚培訓等專業幕僚機關的功能，讓國會更專業化；並積極推動「國會外交」。

在國會外交方面，蘇嘉全令國人印象深刻的表現包括2018年7月25日，他率團訪問法國，進入法國國民議會，創下史上台灣立法院長進入國民議會議場的首例。

相關新聞 台灣立法院多位立委發表「畢業感言」 段宜康守承諾捐年終獎金