台灣立法院多位立委發表「畢業感言」 段宜康守承諾捐年終獎金

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院臨時會今天(20日) 完成民國109年中央政府總預算的審查，也代表立法院第9屆即將告終，多位未連任、不連任的立委紛紛發表臨別感言。

民進黨不分區立委、新潮流系總召段宜康，上午就透過臉書表示，

依照8年前的承諾，這兩任立委的年終獎金，都捐給社福團體。 此後也會如我先前所宣布：

不再參選，也不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。

他在po文最後說到，「 江湖不遠，在日落處再相逢。」

中央社引述嫉惡如仇卻又低調的段宜康說「未來期待能盡量把自己變不見，大家不會想到我、看到我」，但如果有人需要協助，例如處理選舉文宣或策略等，他會幫忙，也不會退出政壇。

這次選戰中落敗的民進黨立委蕭美琴，也在臉書上po出多張與其他立委的合照。她說，「最後一次的院會開會，依依不捨拍畢業照，感謝各位兄弟姐妹這些年的照顧。」

中央社報導，同樣將卸任的民進黨立委尤美女，則是在總預算三讀後表示，美好的仗已經打過，謝謝大家陪伴她在立法院共同度過的歲月，她很榮幸在這8年期間，歷經在野與執政、洪仲丘事件、太陽花學運，以及三溫暖似的同婚合法化的歷程，這8年來有歡笑、淚痕，但無論如何都沒放棄守護台灣，協同社會一起前進。

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不過，尤美女也說，即使經歷2屆任期，仍有許多未竟之業，諸如跨國同婚、收養子女、通姦除罪化、國民參與審判、礦業法、境外勢力影響透明法等，但歷史就是這樣一棒接一棒創造出來。她很高興有年輕優秀立委進入立法院，諸如立委當選人林昶佐、范雲、洪申翰，他們都可以在人權、性別、勞工、環保等議題及國會外交接棒。

曾多次擔任民進黨立法院黨團幹部的立委李俊俋說，這是他5進5出立法院，他曾擔任記者，在立法院寫稿，也曾經擔任過質詢稿寫不出來的國會助理，擔任過部會的國會聯絡人，這次8年的立委生涯，也要告一段落。

李俊俋說，立法院花太多時間在抗爭，較缺少政策的辯論，這還有待新的生力軍，共同來努力。

在這次立委選舉敗陣的國民黨立委吳志揚表示，這是他第2次在立法院發表惜別演說，希望未來不論誰執政、國會誰多數，中華民國的國會非常重要，國會應要自重，拒絕再擔任橡皮圖章、政治打手，人民期待的立法院，是可以從老百姓的角度去思考的國會，國會是屬於人民的。

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第一位新住民立委、國民黨立委林麗蟬也將離開立法院，她表示，請託第10屆的立委，新移民的權益還有很多地方要大家支持，她將新移民的困難帶進立法院，立法院不能因為她的離開，而忽略了新移民，立法院中不能沒有新移民的聲音。

除此之外，前立法院長王金平、國民黨立委黃昭順等國會最資深的藍營戰將，也將與立法院道別，正式卸下立委工作。

王金平與黃昭順離開立法院後，國民黨連任最久的立委將是7連霸的國民黨立委羅明才；但擔任立委資歷最久的，則是第10屆重回立法院的國民黨不分區立委當選人翁重鈞，他加上第10屆，共擔任8屆立委，但兩度中斷任期。

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