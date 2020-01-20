〈時評〉日本擬定新法遏阻和牛基因走私的聯想

日本和牛的鮮嫩多汁，一直是老饕的最愛；唯一的缺點是，要價不菲，享口慾的同時，荷包會小小的失血！於是乎，腦筋動得快的美國、澳洲養牛業者，紛紛引入和牛的基因做混種，價格上，當然比日本和牛更有競爭力！

有鑒於此，日本農林水產省已於去年2月，邀請相關領域的專家組成委員會，並在去年12月做成「保護智慧財產」的決定。舉凡在沒有獲得允許的情況下任意將遺傳基因交予第三人，或竊取飼育技術並違法轉移至他國者，均將面臨刑事懲處！

日本對關鍵技術與「智慧財產權」的保護措施，有給台灣的相關主管機關與立法院怎麼樣的啟示嗎？

石斑、九孔、草蝦，這些高經濟海產，從養殖技術的摸索、成長、成熟，到繁殖技術的開發、研發，在在都曾經是台灣的驕傲，不但養活許多家庭，也曾給相關業者帶來一筆可觀的財富。只是，曾經世界第一也好，曾經稱霸全球、打遍天下無敵手也罷，如果有不肖業者帶著人與技術，偷偷摸摸到異域外邦落地生根，主管機關不知道為「智慧財產權」嚴格把關，甚至於根本就是門戶大開，讓人與技術毫無設限拱手讓人，當養殖技術輕易外流中國或東南亞國家，那時再爭論或追究，是被當地人偷偷學會的？還是根本就台灣人（甚至是台灣公家農業單位退休的人員）主動教導傳授的技術知識，老實說，為時已晚。反正，藉著中國／東南亞廉價人力和土地租金的優勢，回頭把台灣本土的相關業者打得稀哩嘩啦、頭破血流，都是剛好而已！

其實，眼看它起高樓，眼看它樓塌了的，何止石斑王國、草蝦王國？黑珍珠蓮霧、珍珠番石榴、金煌芒果、台農木瓜、金鑽鳳梨、火龍果，還有蝴蝶蘭，也好像都在複製重演歷史。能不讓人感慨系之？立法者還能不亡羊補牢嗎？

所謂江湖一點訣，無論老店家的獨門配方或獨家口味的醬汁，或是這個、那個老師傅的心血結晶，都是可傳承後代子孫賴以為生的寶貝，那有輕易釋出與外人共享的道理？農漁業的新品種何嘗不然？儘速完成由研發→育成新品種→申請新品種專利權→堅決捍衛專利權的整套相關立法，立法委員責無旁貸！

（作者為新竹教育大學退休副教授）