〈財經主筆室〉選舉激情已過 物價漲不停成蔡政府待解決首要民生議題

總統大選結果出爐後讓選舉激情也告結束，如今民眾回歸正常生活，選前即已發酵的速食業全面漲價問題，除了硬是讓小朋友今年紅包給變薄了之外，美伊緊張情勢可能導致油價上漲，農曆年後是否又會引發另一波物價上漲，成為被民眾授權再執政4年的蔡政府，目前首要面對的最重要民生課題。

肯德基在選前的2天宣布調漲價格，整體價格調漲幅度平均約3.4%，最大速食業者麥當勞也在次日宣布跟進，本月15日起95種組合價格有升有降，平均漲幅為1.1%，漢堡王緊接著也公布17日起調漲部份牛肉漢堡餐點售價，整體價格調幅約3.2%，至於摩斯漢堡目前雖尚無調整產品價格規劃，但不排除年後也有調漲動作。

其實不僅速食業者陸續宣布漲價，2020年開春後隨著各種新制上路後，不少餐飲業者就宣布要漲價了，包括知名的春水堂、欣葉日本料理buffet都有漲價動作，以春水堂的珍珠奶茶為例，今年小杯的珍奶漲10元、大杯漲20元，漲價後小杯一杯要價95元，很多民眾都在質疑看不懂漲價原因？因為原物料也沒看到有什麼大波動呀？

針對年前這波漲價風，消保處表示已派出稽查員至各大量販、超市和年貨大街查核，除公布各家業者調幅數字，針對漢堡王漲價，還說明該業者產品有漲、有降，原因是2015年迄今沒漲過價格，而非洲豬瘟疫情造成市場對牛肉需求增加、產區澳洲又有大火，都影響進口成本上揚。消保處針對業者的漲價風除了完全拿不出應對措施外，這種說明似乎還在幫襯業者漲價有理。

每年基本工資調漲後，物價都應聲上漲，但物價調漲幅度卻永遠都是基本工資調漲幅度的好幾倍，但調漲後即使原物料價格有下跌，或者匯率變動有利進口價格降低，但物價永遠都沒有向下調降過，就以麥當勞為例，繼2016年11月、2017年1月及2019年1月，麥當勞今年再度喊漲，雖然平均漲幅僅1.1%，但這已經是5年內第4次漲價。

一杯小杯珍珠奶茶要價95元，比一般坊間便當還要貴上幾乎一倍，這是合理價格嗎？主管機關應有義務針對許多知名店家漲價進行深入調查，政府掌握有眾多資源可以建立大數據，藉由揭露店家漲價歷史及各種數據，雖然無法干涉店家漲價行為，但可讓消費者作為抵制或不購買的依據參考，表達對店家飛漲價格的不滿。

經濟學家經常運用「大麥克指數」來具體呈現各國購買力，據2019年的統計，若不考慮特別的企銷活動，台灣一個大麥克售價美金2.24元(約台幣69)，美國要美金5.58元，中國為美金3.05元，意即以台幣100元來說，在台灣除了可以吃到一個大麥克、還能喝杯可樂，但在美國就吃不起大麥克，在中國則差不多就是買到一個大麥克。

大麥克指數通常跟國家的物價水準成正比，例如指數最高的國家，瑞士、挪威、瑞典、美國等，都是屬於已開發國家，物價相對比較高昂，但台灣的大麥克指數，在全球幾乎是處於最低的區間。其實物價上漲原本對一個國家來說是好的，代表整體經濟有進步，國家會更加的強盛，但若人民的收入漲幅跟不上物價上漲的速度，大家才會對於物價上漲有如此高的反感，台灣物價低是因為低薪所造成，而台灣的低薪已經凍漲20年了，這是蔡政府續任仍得面對解決的問題。