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台灣小提琴家林品任•日本快閃演出　東京誠品書店突現悠揚琴聲

這項快閃演出，是為本月及5月台灣國家交響樂團NSO在日本的演出做宣傳。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/20 11:46
小提琴家林品任18日在位於東京的誠品生活日本橋進行快閃演出。（NSO提供）中央社
林品任18日的快閃表演, 吸引誠品生活日本橋許多顧客駐足聆聽 (中央社) 

小提琴家林品任18日在位於東京的誠品生活日本橋進行快閃演出。（NSO提供）中央社

林品任18日的快閃表演, 吸引誠品生活日本橋許多顧客駐足聆聽 (中央社) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）在日本擁有高知名度的台灣小提琴家林品任，18日在位於東京的誠品生活日本橋快閃演出，為本月及5月台灣國家交響樂團NSO在日本的演出做宣傳。他的小提琴聲突然在書店內響起，吸引許多人駐足聆聽。

位於東京的誠品生活日本橋書店18日下午4時左右突然揚起一陣提琴聲，來自台灣的小提琴新星林品任，架勢十足的拉著小提琴，吸引許多人的目光。

林品任的這項快閃演奏，是為了替台灣國家交響樂團（National Symphony Orchestra, NSO）在日本的表演做預告式宣傳。中央社19日報導，他當時演奏了巴哈的兩首曲目後，還演奏了一段台灣民謠「望春風」，讓日本民眾聽得如癡如醉，也讓幾名來自台灣的誠品員工深受感動。

NSO國家交響樂團19日下午在東京霞町音樂廳、21日晚間將在東京澀谷的白壽音樂廳舉辦室內音樂會。此外，5月16日預定由音樂總監呂紹嘉率領NSO及台日兩支知名的合唱團同台，在東京歌劇城音樂廳演出。

林品任近幾年成為國際樂壇最受矚目的小提琴新星，他於2018年在印第安那波利斯國際小提琴大賽贏得金牌，也榮獲日本「仙台國際小提琴大賽冠軍」及「觀眾票選獎」，另外還奪得許多海外競賽大獎。

林品任於2018至2019年期間攜手NSO在台北、高雄進行多場演奏，並擔任去年(2019年) 5月日本巡演的獨奏家。

台灣國家交響樂團（NSO）2019年4月30日在東京舉行日本巡演首場，獲滿堂彩。（國家交響樂團提供）中央社
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