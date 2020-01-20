塑膠垃圾過多 中國將逐年禁止一次性塑膠

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）塑膠雖然十分便利，但是其難以被自然生態分解的特性造成了很嚴重的環境問題，塑膠垃圾該如何處理，被聯合國定調為現階段最刻不容緩的環境危機之一，而身為全球最大的塑膠生產、使用國之一，中國也將提出新的規範以規範一次性塑膠的使用。

由於大量使用一次性塑膠，中國每天產生的塑膠垃圾不計其數，導致大量的塑膠被送入掩埋場，還有更多的被任意棄置在河川中，為了從源頭減少塑膠垃圾，中國國家發展和改革委員會與中國生態環境部共同提出新的環境政策，從塑膠吸管到餐具都在規範範圍之內。

新的政策規定，在今(2020)年底前中國所有的主要城市將完全禁止塑膠袋的使用，廠商不得生產並販售厚度少於0.025毫米的塑膠袋，而餐飲業也須在年底前禁用吸管，外帶食物所附的塑膠餐具、包裝等，也需要逐步被淘汰，中國已經設下目標，餐飲業在2025年前必須要將一次性塑膠的使用量降低至少30%。

而在2022年前，中國會將塑膠袋禁令擴大到全國所有城市與鄉鎮，不過販售生鮮食品的市場則不在此限，只要在2025年前禁用即可，除此之外，塑膠的製造與銷售未來也會依區域受限，不過會受限到什麼樣的程度，或是哪些地區會先受到影響還不確定。

事實上，中國這幾年開始重視環境問題，在去(2019)年就已經全面禁止進口塑膠垃圾，現階段也正以刺激回收率為主軸，並興建十幾座再利用中心以確保塑膠產品的再利用，外界認為，這幾項政策是中國宣示向廢料宣戰的核心。