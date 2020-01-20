中共召開涉台灣會議　陸委會回批政策脫離兩岸現實

陸委會發言人邱垂正 陸委會發言人邱垂正 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對中共昨（19）日召開對台工作會議並重申中國國家主席習近平對台政策包括「和平統一、一國兩制」等論述，大陸委員會強調，台灣已明確反對「一國兩制」，北京當局應反思長期以來脫離兩岸現實之對台作為。

陸委會昨日透過新聞稿表示，兩岸良性互動發展是雙方的責任，不能將單邊意志強加於對方；台灣已明確反對「一國兩制」，北京當局應反思長期以來脫離兩岸現實之對台作為並非正確途徑。

陸委會重申，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，我國政府依據憲法、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務，堅定捍衛國家主權及民主自由，維護兩岸和平穩定現狀，已展現最大善意，絕對不會再有絲毫妥協與退讓。

陸委會呼籲中國唯有面對現實，秉持「和平、對等、民主、對話」，方是掌握後續發展的重要關鍵。

中共昨日在北京召開2020年對台工作會議，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在會中表示，今年台海形勢更加複雜嚴峻，因此要「學深悟透習近平總書記關於對台工作的重要論述，堅定不移貫徹『和平統一、一國兩制』方針。」

汪洋也重申堅持「一個中國原則」，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動；此外，他也提出提高「惠台利民」政策，並大力推動兩岸青年交流。