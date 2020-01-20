繼阿扁退出政壇　一邊一國行動黨宣布解散

前總統陳水扁（坐者左）12月8日赴台北出席「一邊一國行動黨–立委提名人與媒體見面會」 前總統陳水扁（坐者左）12月8日赴台北出席「一邊一國行動黨–立委提名人與媒體見面會」 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）去（2019）年八月才宣布成立的一邊一國行動黨因此次立法委員選舉失利，未爭取到國會席次，今（20）日透過臉書表示已做出解散決議。

一邊一國行動黨表示，「本黨經工作會議法定程序確認通過，已於 1 月 19 日正式作出『解散』之決議；逕日起本黨停止一切固定資產之處分，並停止收受黨費、政治獻金。」

一邊一國行動黨表示，「我們要向所有支持者致上最高的敬意、謝意與歉意；留得青山在，我們定會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拼。」

一邊一國行動黨提及，本黨已成立「善後小組」進行後續政黨解散之作業，所有領薪之工作人員亦即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此會中決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，本黨正式完成解散作業為止。





一邊一國行動黨前身為「一邊一國行動聯盟」，於去年八月正式成立為政黨，以前總統陳水扁為核心人物，主張台灣制憲正名，並特赦陳前總統。

不過，儘管陳前總統選前大力催票，一邊一國行動黨在此次立委大選中不分區政黨票僅拿下百分之1，區域立委選舉也未獲席次，陳前總統在選後隔（12）日便宣布退出政壇，「阿扁徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」