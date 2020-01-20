〈時評〉不邀功到沒施政進度報告 台灣文化造就不民主

台灣的文化「希望凡事不邀功、不爭取，默默努力自然會被肯定」，認為是一種美德－「謙虛」，但這樣的行事作風，在任何時候都正確嗎？

台灣「希望凡事不邀功、不爭取，默默努力自然會被肯定」的文化，造就了許多時候都出現了問題，見下述：

1.親子：父母為小孩做了很多，而父母不說，造就小孩不知道也不知感恩。

2.情侶：其中一方為另一方做了很多，但不說，認為自己付出比對方多，造就紛爭的導火線。

3.職場：期待默默做可以被主管發現，但最後是有適當表達的同事，或是有吵有糖吃的同事，最終獲得主管的認同，而默默耕耘的人仍在原來位置。

4.政府與人民：政府應該向人民報告施政進度，然而卻因凡事不邀功的心態，造成什麼都不說的情況，讓人們誤會到底是沒做事，還是有做事但覺得人民不用知道太多，這反而讓人覺得政府姿態傲慢。

政府報告施政進度是應盡的責任，這是政治透明度，也是民主的一環。但台灣文化造就可以不用報告的情況，這樣的文化應該丟棄，過度的謙虛近似傲慢。參考(1)美國總統川普，他常利用推特(twitter)發文，說自己已經完成了什麼，以及自己即將要做些什麼。這種被人看似不得體的行為，卻藏著大智慧，除了可以讓幕僚有效知道施政方向，也能作為非正式的總統MOU，受人民監督，變相來說比口頭承諾更有效力，也可以避免自己忘記，如：川普1天狂發123條推特創紀錄。

白宮發言人表示，「川普使用科技與美國民眾直接溝通，應該是值得讚許的行為。」(2)部分政治人物也會在FB說自己做了什麼。

這類可以在網路留下文字，可算是一種施政進度報告，並可以讓全民監督的行為，這些都是促進民主的行為。換言之凡事不邀功如果放到政治上，將會導致不民主，因此反民主的文化應該予以屏除，我們應該鼓勵大家適當表達自己，而政治上應該要公開透明，更要定期進度報告。

不幸的是，台灣部分人對於民主的概念相當薄弱，認為沒必要全民監督，既然選舉出來，就是全權委託，只要無條件相信選出來的人，不需要監督他們，也不需要他定期進度報告。這與早期政治人物的口號有關：「請大家相信我，不要問怎麼做，我會對你們好」。而這樣的事情在現在看來相當荒謬，為什麼跟未來息息相關的事情會如此放心。這與早期知識不普及有相關，造成了上位者做什麼，下位者就算監督了也看不懂。但在21世紀網路的時代，我們可以查到想要的資料來監督政府，甚至杜絕假新聞。因此不能再用上一代的放任心態，期待政府會對人民好，並且幻想政府只是謙虛，不邀功。要知道上下都用錯誤的方式與心態， 只會造就不民主的台灣，阻礙台灣的進步。

台灣目前的官方網站，如：行政院，有施政進度報告，見圖1、2。可以發現是以新聞稿的方式，相當難以查詢與使用，以及概括了解到政策的執行進度。

圖1

圖2

這不是人民想看到的呈現方式，應該每月定期公布各項目的進度，及說明概要，並要提出總進度情況，見圖3、4，(數據為假設情況，表格為建議的方式)。否則不免讓人覺得都沒做事，或是只做幾件事，而且還有可能只照顧到某部分族群，而非全民。

圖3、4

結論：

我們應該知道「民主、權利都是爭取而來」，簡而言之「有吵有糖吃」才是民主正確的產生方式，與台灣「希望凡事不邀功、不爭取，默默努力自然會被肯定」文化大相逕庭。希望下位者愚昧、不要吵、乖乖的被奴役，我會對你好，這是獨裁者才會有的行為，台灣身為一個民主國家，不應該受反民主文化影響。

台灣不該對民主的形式－「選舉」，產生台灣已經是一個嚴謹民主國家的錯覺，我們離民主還有很大一段路要努力，不應該老是用「中學為體、西學為用」「只求船堅炮利的技術、不學科學本質」的觀念學習西方民主，我們應該認識民主的本質，才能真的民主。

人民無條件相信政府，放棄監督，以及政府要人民無條件相信政府，這些都是不民主的行為。21世紀已有網路條件，人民也應提升能力，利用網路更好的監督政府，及防範假新聞，達到全民民主。政府必須保持高度的政治透明度，如：施政進度報告，供人民監督。最重要的是建立良好的網路報告平台，才能讓台灣政府與人民互信，並不斷進步。