「武漢肺炎」擴散？單日暴增17例 　中國深圳、上海也傳疑似病例

日本16日也傳出武漢肺炎確診個案, 圖為東京街頭戴口罩的民眾 (美聯社) 日本16日也傳出武漢肺炎確診個案, 圖為東京街頭戴口罩的民眾 (美聯社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國武漢今(19)日通報新增17例新型冠狀病毒肺炎病例，且均無華南海鮮市場相關接觸史，感染源不明。我疾管署推測有2大可能性，其一是人傳人，其二是其他傳統市場也出現動物感染源。

中央社19日引述外電報導，武漢新型肺炎已在中國擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

泰國及日本近日也陸續傳出確診個案。中廣新聞報導，台灣方面，昨(18）日新增1名「嚴重特殊傳染性肺炎」通報病例，但流感快篩是A型陽性，首次新型冠狀病毒檢驗陰性，明天(20日)將做第二次採檢。

衛生福利部疾病管制署今(19)日下午召開記者會說明中國武漢新型冠狀病毒肺炎最新進度，疾管署副署長莊人祥表示，今天接獲中國疾控中心通知，武漢市共新增17例病例，分別為男性12例、女性5例，年齡介於30至79歲，多達8例為60歲以上，最晚發病日為1月13日，其中3例為重症。

目前該市個案累計62例，其中2例死亡、治療中重症8例、19例出院，密切接觸者累計763例並無增加，追蹤中82人；另中方針對先前發布的個案進行流行病學資料分析，發現部分病例並無華南海鮮市場接觸史。

武漢肺炎確診病例單日暴增17例，是目前所知單日新增病例最多的一次。中央社引述莊人祥推測，可能是中方過去僅針對華南海鮮市場相關接觸者進行檢驗，但近期發現即便沒有華南海鮮市場暴露史也有感染風險，轉而針對發燒個案進行採檢，才會導致病例數暴增。

根據資料顯示，武漢這次新增的17例病例均非華南海鮮市場密切接觸者。莊人祥表示，這現象反映2種可能性，其一代表這些個案都是透過人傳人方式傳染，其二則是其他傳統市場也有動物感染源。

《聯合》引述感染症醫學會理事長黃立民表示，今天這17例的疫情調查結果非常重要，當中可能顯示新型冠狀病毒已經跨越了有限人傳人這條線，進入有效人傳人的狀態。

新頭殼19日報導，因應中國武漢的肺炎疫情，交通部長林佳龍要求所屬機場、港埠單位立即全面提升檢疫警戒，並配合衛生福利部疾病管制署之防疫規劃，全力落實邊境檢疫工作。

交通部表示，疾管署已依不同情境將疫情及指揮體系區分為四等級，並作好各部會之具體分工，現階段尚無持續性肺炎傳播，屬於第四級疫情，應變作為以「整備」為主，交通部則以「全面提升港埠檢疫警戒」，以及「強化重點航班檢疫規格」為重點工作。

為因應中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，疾管署去年（2019年) 12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行32航班，共檢疫3693名旅客及機組員，昨天(18日)新增1名通報病例，是10多歲少年，無禽畜接觸史及華南海鮮市場活動史，採檢初步驗出A型流感。

隨著中國春節期間運輸高峰到來，外界關注疫情是否擴及全中國。疾管署副署長莊人祥說，當然有可能，疾管署將呼籲醫療院所提高警覺，如發現求診患者有發燒及呼吸道症狀，應加強詢問其旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC）等，並及時通報與落實相關感染管制措施。

此外，民眾自中國武漢地區返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後14天內如有上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），並依指示配戴口罩就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報。