英國女王公開宣布: 哈利與梅根將放棄「殿下」頭銜　過獨立自主的生活

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）白金漢宮與女王在英國當地時間18日發布聲明，正式宣告過去幾天有關哈利王子一家命運的討論已經告一段落，確認哈利與梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員享有的公帑，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世，可以追求他們想要的獨立自主生活方式。新安排將於2020年春天生效。

不過英國媒體報導，哈利與梅根就算不接受來自納稅人的公帑也不虞匱乏，兩人合計資產有3400萬英鎊（約新台幣13.2億元）。

英媒分析，哈利將和母親黛安娜王妃24年前離婚後的處境相同，未來單純使用薩塞克斯公爵，而不加「殿下」頭銜。

中央社報導，白金漢宮表示，哈利與梅根理解他們必須退出所有王室義務，包括正式的軍事任命，但他們私人的贊助與社團將會繼續經營。

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

白金漢宮聲明指出：「雖然他們將不再正式代表女王，但薩塞克斯公爵及夫人（Sussexes）清楚表明，他們所做的一切將持續榮耀女王。」

此外，哈利與梅根之前花費240萬英鎊（約新台幣9373萬元）納稅人的錢，修繕在英國的住所浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），兩人表達了希望繳回款項的意願。

原本在若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的員工，有的被調往其他地方工作，有的則遭解聘。

不過白金漢宮在聲明最後也指出，現階段不評論兩人未來的維安問題。

中央社17日引述英國《每日郵報》的報導稱，哈利王子目前人在英國，梅根則是和8個月大的兒子亞契（Archie）待在加拿大。英國女王答應讓哈利王子一家在英國與加拿大兩地居住，據稱梅根感覺「終於可以呼吸」，她認為王室生活太過壓抑，不想讓亞契在這種「有毒的環境」下長大。

不過，哈利一家若想住在加拿大，維安費用卻是一大問題。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，是否負擔哈利與梅根的維安費用，加拿大政府還沒拍板決定。

加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）15日發布民調表示，高達73％加拿大民眾不想替哈利與梅根支付維安費用，19％民眾不介意負擔部分費用，僅有3％民眾願意全額負責。

這一切起因於10天前，哈利與梅根於8日拋出震撼彈，宣布要退至幕後，未來要在英國和加拿大兩地居住，還表示要財務獨立。

王室成員13日在山均漢姆堡（Sandringham）召開緊急會議，商討解決辦法，王儲查爾斯與威廉王子均出席。女王在會商後發布初步聲明，同意哈利與梅根未來可以在英國與加拿大兩地居住，並表示仍有許多複雜問題待決。

女王的聲明依舊充滿溫暖，不僅說「哈利、梅根與亞契（Archie）將永遠是我珍愛的家族一員。我理解他們過去2年因為嚴密的審視而經歷的挑戰，同時也支持他們希望有更獨立的生活」，女王也特別替孫媳婦梅根說話，表示「對梅根很快融入成為家族的一員，特別引以為傲」。

若循母親前例，哈利王子未來的稱謂將是「薩塞克斯公爵哈利」（Harry, Duke of Sussex），梅根則是「薩塞克斯公爵夫人梅根」（Meghan, Duchess of Sussex）。

至於哈利與梅根的兒子亞契，全名亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），由於繼承順位排在很後面，因此沒有殿下頭銜。

先前安德魯王子的前妻莎拉，同樣在與安德魯王子離婚後失去殿下頭銜，僅稱「約克公爵夫人莎拉」（Sarah,Duchess of York）。