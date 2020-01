英國女王公開宣布: 哈利與梅根將放棄「殿下」頭銜　過獨立自主的生活

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)白金漢宮與女王在英國當地時間18日發布聲明,正式宣告過去幾天有關哈利王子一家命運的討論已經告一段落,確認哈利與梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜(HRH),不會再領取身為王室成員享有的公帑,同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世,可以追求他們想要的獨立自主生活方式。新安排將於2020年春天生效。

不過英國媒體報導,哈利與梅根就算不接受來自納稅人的公帑也不虞匱乏,兩人合計資產有3400萬英鎊(約新台幣13.2億元)。

英媒分析,哈利將和母親黛安娜王妃24年前離婚後的處境相同,未來單純使用薩塞克斯公爵,而不加「殿下」頭銜。

中央社報導,白金漢宮表示,哈利與梅根理解他們必須退出所有王室義務,包括正式的軍事任命,但他們私人的贊助與社團將會繼續經營。

