Banksy露臉？蒙面街頭塗鴉藝術家　超完整紀錄台北登場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)全新藝術交易平台ARTZDEAL推出國際爭議性街頭塗鴉藝術家Banksy唱片展,囊括Banksy成名前後作品,其中,被傳為Banksy本人的照片也參展其中,即日起在世貿一館台北收藏交易中心登場。

ARTZDEAL.com是台灣最新的藝術交易平台,推出「音樂、塗鴉、班克斯」唱片收藏展(Off The Record)展覽,收錄Banksy成名前的多項作品,呈現超過30張自1998年Banksy尚未成名至今的唱片封面創作,當中很多圖像甚至從未出現過,無論對當代藝術迷或黑膠迷來説都別具意義。

其中,最特別的包含「OFF THE WALL: 10 YEARS OF WALL OF SOUND」專輯封面照片,這是一張唯一經確認為Banksy本人的照片。

ARTZDEAL發布新聞稿表示,眾多鎂光燈焦點下,Banksy卻仍然能保持著匿名的身份,且截至目前為止,全世界只有一張照片是被證實為他本人的影像,而那正是2003年發行的 Wall Of Sound: 10 Years Of Wall Of Sound 專輯封面,封面中背對著鏡頭塗鴉的男子據說就是Banksy本人。Banksy一直與他所在地區的地下樂團、饒舌歌手、DJ等密切往來,甚至有人猜測Banksy是某地下樂團的主唱,他的真實身分可謂眾說紛紜!

Banksy是現今最具爭議性及代表性的街頭藝術家,他的創作作品極為昂貴,雖然大家經常討論他,卻沒有人知道他的真實身分。無論他是為了逃避法律責任或單純的行銷策略,這樣隱藏自己的身份有兩種結果,一是讓他更有名(透過媒體猜測他的真實身份所得到的大量新聞版面),二是讓人們較常討論他的作品而不是他本人。

他的作品最早在90年代出現在布里斯托的街頭,作品中充斥強烈諷刺、聳動的畫面以及利用政治黑暗面引人反思的手法深植人心。雖然他的初期作品以噴漆模板作為主要媒材,他仍然大膽的跳脫牆面塗鴉創作,進而跨足裝置藝術、大型主題專案(例如:Dismaland及Walled Off Hotel)、電影以及紀錄片,他的記錄片『畫廊外的天賦』甚至得到奧斯卡提名。

Banksy從2007年起屢次創下驚人的拍賣紀錄,在2018年十月份蘇富比拍賣會上,他的最具代表性作品之一『氣球女孩』以接近預估價三倍的價格拍出,就在落槌的那刻,畫作卻在眾目睽睽下「自我毀滅」,被碎成了紙條,這讓他2019年在蘇富比拍賣,再次以整整高出預估價六倍的價格一千兩百萬美金落槌成交,成為他有史以來最貴的作品,而Banksy看到拍賣結果,僅淡淡的說『可惜我不是畫作的擁有者』。

該展自即日起至20日於世貿一館的台北收藏交易中心登場,詳情請前往官方臉書查詢。