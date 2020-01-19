蔡英文出席高屏感恩會︰人民認同民進黨勇於改革　國民黨調整一級主管人事

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文今(19)日出席民進黨高屏感恩餐會，除了向全場深深一鞠躬、感謝相挺；她也跟大家說聲「對不起」，因執政過程驚滔駭浪讓大家有點嚇到，但總算交出一些成績單，讓人民覺得民進黨勇於改革。

《自由》報導，蔡總統今偕同準副總統賴清德等人南下高雄參加高屏感恩餐會，餐會地點在林皇宮，現場席開近70桌。

蔡英文說，這一年來對大家來講是非常辛苦的過程，從早期選情不被看好，她跟總統府祕書長陳菊每天都拿著8個人（高雄8立委）資料在算在看，菊姐壓力確實很大，一直到選情慢慢轉好後，菊姐壓力才慢慢減輕。

她同時感謝清德這次擔任副手，2人合力打了場選戰，分進合擊、把戰力都整合，做最大發揮。

敗選的國民黨方面，中央社引述國民黨代理秘書長曾銘宗今表示，22日中常會將提出成立改革委員會，初步規劃方向為組織改造、檢討兩岸論述、制度化拔擢青年、健全財務。

曾銘宗也指出，22日中常會除通過成立改革委員會外，另外也將通過部分黨務一級主管的人事案，文傳會主委將由國民黨立委王育敏代理，而組發會主委則由現任組發會選舉動員部主任黃碧雲代理，其餘包含行管會主委邱大展、革命實踐研究院院長林火旺等黨務主管都獲慰留，至黨主席改選後為止。

曾銘宗今天表示，22日中常會中將提出成立改革委員會，希望能獲得中常會通過。他指出，委員會的成員包含目前國民黨的15位縣市長、立法院黨團三長，也研議擴大邀請區域立委、縣市議長等有民意基礎的同志加入，同時也將邀請青年及外界代表，打破同溫層。

他強調目前是希望能先架好相關的架構、平台，等到新的主席上任，就可以快速啟動改革。