【文字遊戲？！】緬甸重申奉行「一個中國」政策　我外交部: 中國無權在國際上代表台灣人民

赴緬甸訪問的習近平(左) , 17日與該國領導人翁山蘇姬（右) 會面（美聯社) 赴緬甸訪問的習近平(左) , 17日與該國領導人翁山蘇姬（右) 會面（美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國與緬甸18日簽署聯合聲明，外交部發言人歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損「中華民國台灣」國家主權的不實表述，予以譴責。

外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，「當然更不是中華人民共和國的一部分」。

中國國家主席習近平訪問緬甸，18日中國與緬甸簽署聯合聲明，在台灣議題部分提及：

緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為臺灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支援中方處理臺灣、涉藏、涉疆問題的舉措。

對此，中央社19日引述外交部發言人歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。

根據中國外交部官網公布的中文版本，這份「中華人民共和國和緬甸聯邦共和國聯合聲明」內容共13條，涉及台灣與西藏、新疆議題列在第9條。

聲明第9條還指出：「中方堅定支持緬甸走符合自身國情的發展道路，堅定支持緬甸在國際舞台維護正當權益和國家尊嚴，堅定支持緬甸維護發展穩定大局的努力。」

中央社18日報導，這份聲明對台特殊用詞之處，一是緬甸跟中國已建交70年之久，在對台的表述卻用「認為」，而非慣常的「承認」。二是將台灣與中國的主權關係，表述為「台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，而非慣常的「台灣是中國的一部分」。

按照中共對「一個中國」的「舊三段」論述為：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

此外，2014年11月14日的「中緬關於深化兩國全面戰略合作的聯合聲明」，關於台灣議題的表述為：「緬方重申堅持一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等問題上的立場，支持中國和平統一大業。」

歐江安指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」，強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂。中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

歐江安說，在中國高度壓力及不當干預下，台灣仍於1月11日順利完成第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，結果受到國際社會的高度肯定與讚揚。大選結果已充分展現台灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志。

她說，外交部呼籲中國當局，必須尊重台灣大選結果，並面對現實、放棄對台灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。