不用飛出國！日本刺繡藝術人氣超旺　英國透納獎台北當代登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）為期四天的台北當代集結99家國內外畫廊，吸引許多藏家參觀，相關的周邊活動如講座論壇、party餐會、踩點活動更是少不了，透過多元又有趣的行程將藝術愛好者齊聚一堂，今（19）日台北當代也邁入最後一天，趁著悠閒的週日一起來逛逛吧！

台北當代不僅空運許多藝術品來台，也聚集畫廊創辦人、國際藝術家等重量級人物，開展的前幾天更吸引許多藝人、藝評家等參觀，我們精選出好玩有趣的畫廊及展品，一起來看看吧！

白立方 White Cube



Antony Gormley的「GRASP II」（圖/白立方）

主要強打的藝術家為美國抽象表現主義阿爾·赫爾德（Al Held），還有英國「泰納獎」（Turner Prize）雕塑大師安東尼‧葛姆雷（Antony Gormley），這次他的作品在展覽期間被不慎推倒，相當可惜，之後取代展出的是他較小的創作 GRASP II，此外，也可見英國當代教母Tracy Emin作品。

尚凱利畫廊 Sean Kelly



經典作品（圖/Sean Kelly）

畫廊展出多位國際知名當代藝術家繪畫、雕塑作品，包含行為藝術教母瑪莉娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramović）、美國當代藝術家詹姆斯·迦斯貝爾（James Casebere）、德國科隆的攝影師Candida Höfer等。

雙方藝廊 Double Square Gallery



印度藝術家蘇尼爾．高帝作品（圖/雙方）

集結來自三個國家的四位藝術家：徐永旭(台灣)、陳萬仁(台灣)、佛羅里安．克拉爾(德國)、蘇尼爾．高帝(印度)，以藝術創作的精神狀態，透過與煉金術和神祕學之間巧妙的相聯性進行對話來策畫展位，希冀將藝術家在精神與材質獨特的組合，藉由作品在媒材、形式、概念或敘事結構，展現其世界觀、宇宙觀和生命觀，引領觀眾進入未知的感官體驗。

佩斯畫廊 Pace Gallery



奈良美智巨型雕塑（圖/台灣英文新聞）

適逢60週年紀念的佩斯畫廊來帶一批精心挑選的藝術作品，展現當代藝術史上不同時期的藝術家，橫跨及繪畫、雕塑、攝影等；展出藝術家包括雅圖·巴拉達（Yto Barrada），琳達·本格里斯（Lynda Benglis），蒂姆·艾特爾（Tim Eitel），洪浩，布拉帕瓦蒂·梅巴伊爾（Prabhavathi Meappayil），奈良美智（Yoshitomo Nara），名和晃平（Kohei Nawa），喬·夏皮羅（Joel Shapiro），奇奇·史密斯（Kiki Smith）和安東尼·塔皮埃斯（Antoni Tàpies）。

誠品畫廊 Eslite Gallery



豪華朗機工在博覽會的公共區中的作品《漫遊—羽》，用羽毛狀的薄金屬組裝成富有未來感的生物造型，所有動作集合成波浪曲面，讓人聯想到傳說中翱翔天空的神獸，抑或是潮間帶礁岩上的海麒麟。任物換星移、世事更迭，它隨著陣陣暖流湧動，在屬於自己的旅程中漫遊（圖/誠品畫廊）

呈現豪華朗機工以「太陽」為展覽主題的創作，帶來三件全新裝置作品，包括知名的《太陽之詩》、《日光域》、《日蝕》。這是豪華朗機工首次在畫廊以個展名義發表作品，也是首次在台北的藝術博覽會中展出。

亞紀畫廊 Each Modern



陳昭宏創作（圖/亞紀畫廊）

亞紀畫廊將於2020台北當代，展出陳昭宏未曾在亞洲曝光過的早期油畫作品。陳昭宏80、90年代在紐約紅極一時，特別是以照相寫實主義著稱的「海灘系列」、「浴室系列」、「臥室系列」等，成為最受矚目的經典。本次亞紀畫廊在台北當代將展出其風格迥異的早期作品，帶領大家重新認識這位曾被譽為「紐約三劍客」之一的名家。

Ian Davenport



英國透納獎得主Ian Davenport是英國抽象畫家，作品可見於各大博覽會及知名國際展覽（圖/台灣英文新聞）

Julian Opie



新英國雕塑運動的視覺藝術家Opie（圖/台灣英文新聞）

Koichiro Takagi



日本刺繡藝術家每一針一線都是手工縫製，台北當代現場吸引許多人參觀也獲藏家青睞（圖/台灣英文新聞）