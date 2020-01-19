【春節好去處】台灣南投鹿谷「鳳凰自然園區」茶花盛開　推出人體花飾與玻璃茶花工藝展

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台大實驗林所轄「鳳凰自然教育園區」茶花盛開，為讓旅客欣賞更多茶花姿態，園內也展出百盆高雅的茶花盆景，還有玻璃茶花工藝品，維妙維肖非常值得欣賞，展期自20日到29日。

明天(20日)起到29日在鳳凰自然教育園區舉辦的「鳳麓茶馨」茶花展，包括國內外珍稀茶花品種，及百盆高雅的茶花盆景與茶花文創商品。由國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、中華民國茶花學會、新竹縣、新竹市茶花園藝研究學會、新竹縣、新竹市茶花產銷班合作推出。

中央社19日引述台大實驗林管理處長蔡明哲說，明天開幕動態花藝秀「人體花飾展演」，邀法式花藝家柯立文（Claude Cossec）帶領多名花藝裁判共同創作12件法式人體花飾及舞台設計；另外，靜態展也邀手工玻璃藝術家林瑤農，展出維妙維肖的玻璃茶花工藝作品，值得細細欣賞。

台大實驗林表示，鳳凰自然教育園區早期是茶園，目前園內仍有約4公頃土地種烏龍茶。目前正值茶花開花期，民眾除可遊園賞花，管理處也辦展陳列百盆茶花盆景，讓遊客欣賞不同姿態的茶花，展現「鳳凰來儀，祥瑞茶花迎春」概念。

台大實驗林表示，今年茶花展將實驗林豐富的自然資源結合空間地景、花藝藝術、人體花飾，並特別與知名玻璃藝術家林瑤農、法式花藝家柯立文、茶花學會、花藝裁判團等合作，呈現茶花的奼紫嫣紅，歡迎民眾春節來鳳凰自然教育園區賞花。

根據官網介紹，「鳳凰自然教育園區」位於鹿谷地區，由於鹿谷鄉係台灣知名茶葉產地，因此本地特色多以茶園為主。

園區擁有茶園及雲海等美景，為鹿谷地區最好的眺望景點，近年來更致力於茶花標本園之設立，其目的除了增加本園區之特色外，也朝向茶花培育試驗、研發新品種及原生茶種保育之任務。

茶花標本園於94年建立，園區內土壤排水性佳，氣候合適茶花生長，從95年至目前已栽植約2千多株各式品種茶花、茶梅，計有300多種品種茶花，另外也收集各國原生茶花達數十種及台灣原生茶種茶花計12種。

鳳凰自然教育園區 官網超連結

地址：南投縣鹿谷鄉鳳凰村仁義路1號

電話：049-2752843 傳真：049-2755426