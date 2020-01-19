出國不卡關 內政部推春節通關566方案

(說明：為讓旅客感受年節氣氛，移民署特別準備發放鼠年吉祥小紅包，祝福民眾新年快樂。（照片來源：移民署）) (說明：為讓旅客感受年節氣氛，移民署特別準備發放鼠年吉祥小紅包，祝福民眾新年快樂。（照片來源：移民署）)

(說明：桃園機場第三代自動查驗通關系統。（照片來源：內政部）) (說明：桃園機場第三代自動查驗通關系統。（照片來源：內政部）)

為因應春節入出國旅客增加，內政部推出「春節通關566方案」，要讓旅客在春節期間，能夠順暢通關。此外，內政部也提醒旅客，不要攜帶國外肉品入境，以及注意飲食環境衛生，共同防疫守護國境的安全。

內政部表示，「春節通關566方案」是指「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」等3方面的措施。

首先，「同步開放5座科技通關場站」方面，春節期間將在桃園國際機場第一、第二航廈、松山、高雄國際機場以及金門水頭港，新增試營運33座第三代最新自動查驗通關系統，新系統具有AI人工智慧學習、行進間臉部辨識、支援40種以上語音導覽，提供國人嶄新的體驗，並同步開放外國人於出境時可以使用，用新系統帶給旅客鼠年新氣象。

其次，「6項旅客通關服務」方面，今年春節期間，內政部移民署將增設WiFi出境回收箱、開設行動不便專檯、嬰幼兒隨行親子專檯、航班即將起飛通關專檯、人工查驗全數開滿檯及發放鼠年吉祥小紅包等6項服務，除了加速旅客通關效率外，也讓旅客感受年節的氣氛。

另外，「6項出國溫馨提醒」方面，移民署提醒國人，出國前要注意護照簽證效期、90年次出生尚未履行兵役的役男出境前應先申請核准、善加運用大眾運輸系統、提早辦理報到登機手續、多加利用自動查驗通關系統、配合非洲豬瘟防疫及避免感染武漢肺炎。

內政部強調，中國非洲豬瘟疫情未減，近來又發生武漢肺炎疫情，內政部將持續配合相關部會，協助加強國境防疫工作，提醒旅客勿自國外攜帶肉類製品入境，以避免違規受罰。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)