培養學生國際觀 移民官出動分享守護國門服務經驗

(說明：移民官蔡宜君（右二）教學童幫助外國人來臺申請外僑居留證。 (左2為明德國小教務主任蔡雅芬) (移民署臺北市服務站提供)) (說明：移民官蔡宜君（右二）教學童幫助外國人來臺申請外僑居留證。 (左2為明德國小教務主任蔡雅芬) (移民署臺北市服務站提供))

(說明：移民官蔡宜君（左）、張瓈云（右）至北投明德國小參加「當移民遇上交通安全-英語酷幣市集活動」。(移民署臺北市服務站提供)) (說明：移民官蔡宜君（左）、張瓈云（右）至北投明德國小參加「當移民遇上交通安全-英語酷幣市集活動」。(移民署臺北市服務站提供))

快過年了！如何避免出國大排長龍呢？移民官告訴您一個訣竅，快申請「自動查驗通關系統」(簡稱E-Gate)，申辦只要3分鐘，完成註冊後，就可以享受「嗶嗶！」12秒的機場快速通關服務。臺北市北投區明德國小學童們，聽到這樣的解說，十分羨慕地說，臺灣通關科技發展進步，長大也要當移民官，接觸最新國際觀，扮演帥氣守護國門角色。

移民署臺北市服務站今日安排移民官張瓈云及蔡宜君到外語教育臺北市北投區明德國民小學「當移民遇上交通安全-英語酷幣活動」，介紹國際觀並分享移民官機場服務經驗，成為該校一年一度英語日的亮點活動。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，由於新年旅遊旺季將屆，為了減少大排長龍出國的現象，也為了讓學童們了解機場E-Gate的註冊功能，本在桃園機場服務的移民官張瓈云，特別現身說法分享機場通關流程經驗。張瓈云強調，E-Gate只要完成註冊，不只限於機場，連港口的入出境都可以使用。

除了介紹機場通關之外，蔡宜君也介紹外國人如何申辦外僑居留證及認識移民署等問答闖關。對於如何當上帥氣的移民官呢？有志者可參加移民特考，其中三等考試有外國文科目(含英文、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙文、越南文、泰文、印尼文、德文、俄文），目前為止已招收7屆移民官合計880人，歡迎下一代把移民官當作職場選擇，運用語言優勢服務世界各國人士，讓臺灣成為最友善國度。

校長涂振洋說，明德國小學生父母來自德國、日本、印尼、印度、越南、馬來西亞及中國大陸等，算是一所多國籍的學校，他勉勵所有小朋友：「多會一種語言，讓你我的視野更開闊」。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)