【國民黨主席補選】幕僚：郭台銘無意參選　蔣萬安：未規劃參選•不缺席改革

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨傳出勸進鴻海集團創辦人郭台銘選黨主席的聲音，永齡基金會執行長劉宥彤今(19)日對此表示是空穴來風。另有郭台銘幕僚受訪表示，郭台銘已規劃訪美，擬拜會美國總統川普。

另一方面國民黨立委蔣萬安今天則表示，目前他沒有規劃參選黨主席，但他絕不缺席黨的改造工程。至於是否參選台北市長，蔣萬安僅表示，現階段專心扮演好強力監督政府的在野黨立委角色。

外界關注誰將擔任國民黨主席，有黨內人士近日提議，應仿效民進黨2008年敗選模式，由外部的郭台銘擔任黨主席，用企業經營方式重振國民黨，彼此互相成就。但郭台銘辦公室昨天(18日)回應稱，從未聽說此事，不回應任何空穴來風之事。

中央社引述郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘在選前就曾提出「雞蛋說」，一個雞蛋若從內部突破就是新生，國民黨的改造要依靠國民黨內部的力量，國民黨現在最重要是整合黨內意見，但郭台銘不算是黨內部的人，擔任黨主席是空穴來風的消息，跟郭台銘沒有太大關係。

劉宥彤指出，雖然郭台銘跟國民黨的感情不是說斷就斷，但就選黨主席一事，並沒有任何的考慮。她認為會有這樣的傳聞，應比較屬於國民黨內部權力鬥爭下的空穴來風，刺探一下可能競爭者的動向，應該不會是實際上的狀況。

劉宥彤表示，郭台銘也即將在年節時會出國一趟，由於郭台銘出國並非單純旅行，還會拜訪朋友及處理一些事項，所以郭台銘目前也在忙著規劃出國事宜，沒有時間顧慮其他事情。

對於未來是否仍願意幫忙國民黨，劉宥彤指出，郭台銘基於中華民國派的立場，顧慮中華民國的發展，將來不管各黨各派，只要是基於為中華民國好的立場上，郭台銘都樂意提供協助，不會只是因為國民黨的關係。

報導稱郭台銘過往都會陪母親一同過年，而目前郭台銘也正規劃在年節期間赴美訪問，時間與國民黨主席補選時程相衝突。對於郭台銘赴美行程，幕僚透露，有可能會再度拜會川普，但目前相關行程都在安排中，還不確定。

蔣萬安上午前往台北市草埔市場謝票，對於國民黨黨主席改選，他表示，目前沒有規劃參選黨主席，但是絕不缺席黨的改造工程。

蔣萬安指出，國民黨改造關鍵在於決策核心的模式，未來如何讓黨內決策機制能更快速反應民意變化且更貼近民意，這才是關鍵。不論誰擔任黨主席，如何協助黨內決策更貼近民意，才是當務之急。

外傳前副主席郝龍斌將參選，蔣萬安表示，與其討論接下來的人選，不如討論更重要的決策方式，提出讓民眾更有感、更貼近民意的論述。國民黨在很多方面都要進行改造，包含基層組織、吸納人才、廣納年輕人等，都要通盤檢討、反省改造。

媒體詢問，是否要參選台北市長，蔣萬安指出，現階段專心扮演好強力監督政府的在野黨立委角色。對於搬辦公室是否是要避開國民黨不分區立委當選人吳斯懷，蔣萬安說，完全子虛烏有，他早在抽籤前就跟國民黨立委黃昭順辦公室協調交換辦公室。

面對台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選，謝票人氣卻爆表，蔣萬安表示，吳怡農非常優秀，兩人本來就認識，也有共同的朋友，吳怡農在選戰過程提出很多很好的建議及政見，未來他會協助幫忙推動。

對於高中同窗、民進黨桃園市第二選區立委當選人黃世杰即將成為同事，蔣萬安指出，非常高興，黃世杰是他高中很好的朋友，兩人高中同班兩年。黃世杰非常優秀，一直都是班上第一名，在律師高考也是狀元，法學素養沒有話說，他恭喜黃世杰能順利出線。

媒體追問，有美商希望台灣開放美豬、美牛進口，蔣萬安指出，絕大多數民眾都不希望拿生命健康安全當作政治利益的籌碼交換，這一點非常清楚。

蔣萬安上午謝票時，並發放自行印製的「福鼠萬事安」春聯，不少民眾爭相與蔣萬安握手、合影及索取春聯，還有民眾在蔣萬安面前高喊「選黨主席、選總統」，蔣萬安則微笑表示，他會好好做事，努力打拚。