敘利亞「鳥人」飛向自由民主台灣　德國西班牙藝術共參禪

藝術家卡哈萬來自敘利亞，創作「鳥人」系列傳達對自由深切的渴望（圖/台灣英文新聞） 藝術家卡哈萬來自敘利亞，創作「鳥人」系列傳達對自由深切的渴望（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台南採訪報導）「柏林沒有停」（Berlin Melting）展出敘利亞及西班牙兩位畫家創作，透過藝術傳達對自由民主的渴望及追求，其中，西班牙藝術家創作更加入東方哲學具禪味也將停留台南，歡迎民眾前往交流，該展自即日起於台南甘樂阿舍美術館展出至2月29日。

展覽「柏林沒有停」是柏林和台南之間的第一個藝術交流計劃，由柏林畫廊Gallry Kuchling畫廊創辦人Robert Kuchling、甘樂阿舍美術館創辦人曾英棟、及策展人許萍芬共同策劃而成，帶來敘利亞藝術家西曼·卡哈萬（Semaan Khawam）以及西班牙愛德華·畢加斯（Eduard Bigas）共51件創作，18日的開幕茶會上也吸引許多民眾參觀。



左起：許萍芬、Robert Kuchling、Eduard Bigas、曾英棟於開幕茶會上合影（圖/台灣英文新聞）



開幕茶會吸引人潮（圖/台灣英文新聞）

「柏林沒有停」計畫始於台南藝術家曾英棟曾於德國畫廊Gallry Kuchling舉辦個展「五行」，探討台灣文化中的金、木、水、火、土，受到當地最大媒體的報導，也和畫廊主人Robert成為好友，在駐德代表謝志偉的支持下，決定介紹優秀外國藝術家來台展覽，開啟雙方藝術交流。

畫廊老闆Robert表示，他和弟弟在柏林圍牆倒塌後重逢，感到自由的他們決定成立畫廊，並且展出各國藝術家的創作，這次也是首次來台灣展出。

策展人許萍芬說明，藉由這次活動「打開藝術任意門」！Gallry Kuchling選了旗下最優秀的藝術家畢加斯來台，曾英棟則選了黎巴嫩藝術家作品，兩人雖風格不同，但都是對於自由的追求。

許萍芬解釋，黎巴嫩畫家從出生到現在都脫離不了宗教、戰爭等，因此創作聚焦探討「鳥人」帶來的自由，無論是地域性或心靈上的；反觀畢加斯受到達利影響，早期畫風較超現實，但隨著長大後移居不同城市，他持續挑戰自己開始產生很多不同畫風，甚至越來越東方，追求內心的自由平靜，他更帶著空白畫布來台感受現場空間並現地創作。



卡哈萬「鳥人」系列（圖/台灣英文新聞）



卡哈萬作品（圖/台灣英文新聞）

沒有翅膀的鳥！敘利亞藝術家卡哈萬展出的「鳥人系列」象徵對自由與民主的追求。目前居住在黎巴嫩，同時是畫家、設計師、演員、作家和詩人；畫作強調衝突，宗派主義和地區言論自由的局限性所帶來的社會政治後果，以挑戰官方的政府審查制度，以朦朧的調色板呈現黑暗主題。

另外，來自西班牙的畢加斯和知名超現實主義藝術家薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）來自同個村莊，也曾和他一起工作因而受到達利影響頗深，目前在德國柏林定居，這次展出介紹禪以及序列三號-台南。



畢加斯創作「禪」（圖/台灣英文新聞）

畢加斯透露，「我的許多畫都很奇怪。 我希望它們是個謎」，有時候他會被鼓勵繼續重複自己的藝術形式，但他做不到，而在畫畫前他都是不打草稿的！

畢加斯強調，他會關注藝術的發展，但對挑釁或時尚並不感興趣。 「性感太容易了， 美是真正的挑戰」。

於開幕茶會上，有民眾分享，看到畢加斯的作品時眼眶泛淚感到很感動；也有人說，在卡哈萬的作品中可以感到他的絕望跟難過；原本預計要來台參加開幕的卡哈萬，因為黎巴嫩正逢內戰所以透過視訊和現場民眾交流，另外，畢加斯將在台南甘樂阿舍駐村創作至2月29日。

該展從即日起至2月29日在台南市甘樂阿舍美術館登場，24日至28日過年休館，詳情請前往官方臉書查詢。



和無法親自出席的卡哈萬連線（圖/台灣英文新聞）



畢加斯創作不打草稿，跟著感覺走（圖/台灣英文新聞）



正於奇美博物館展出的義大利藝術家Fabrizio Corneil（右）也出席開幕茶會交流（圖/台灣英文新聞）