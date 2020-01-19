朱敬一籲總統「拒當答題考生」　確保台灣產業核心技術

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）甫卸任駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一談選後兩岸關係表示，蔡英文總統要努力確保台灣產業核心技術、精確擇定少數戰場，不要只當「答題考生」。

甫卸任駐世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）代表團常任代表的中研院院士朱敬一認為，兩岸會搞那麼僵，很大一部分是中國的僵硬體制弄出來的。民族主義就是中國用來號召內部凝聚力的手段，但是他的僵化則是來自於他的集權制度。

報導者指出，朱敬一呼籲蔡總統從永續發展的角度來實踐「永續民主」，也就是確保「這一代人的決定不會限縮未來子孫的選項」。而台灣的民主機制並非總統一個人說了算，面對中國政府的逼迫表態，蔡總統不要做一個「答題考生」，因為在民主體制裡，「這些題目答得再好都沒有意義。」

朱敬一針對「若跳脫『選邊』或『同時交往』的思維，新任總統如何在美中爭霸局勢中找到台灣的機會」表示，台灣是小國，不可能在美中角力戰場扮演太多拋頭露面的角色。台灣只能就精確擇定的少數戰場，做好「扭轉戰局」的關鍵角色。所謂扭轉戰局，英文是pivotal，意指小小扭轉當下的角度或切入，期待結構性地大大改變戰局。

朱敬一強調，新任總統要努力的是確保產業核心技術、精確擇定少數戰場，做好pivotal的關鍵角色。