對抗網軍假消息　前北約官員：台灣是好例子

前北約秘書長拉斯穆森昨(18)天參與印度瑞辛納對話座談,會上討論民主國家面臨境外網軍散布假消息影響選舉的挑戰,他提到總統大選、反滲透法,說台灣是對抗外國網軍的好例子。

中央社報導,曾任丹麥總理、北大西洋公約組織(NATO)秘書長的拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)15日應邀在第5屆瑞辛納對話(Raisina Dialogue)第2日對話中參與座談會,與加拿大前總理哈帕(Stephen Harper)、荷蘭網路和平機構(Cyberpeace)總裁沙克(Marietje Schaake)等專家討論數位時代民主國家面臨駭客與網軍的挑戰。

與會者談到,自從美國上次總統大選發現俄羅斯利用網軍在社群媒體散布假新聞、假消息試圖影響選舉結果後,各國開始關注這個數位時代新技術造成的問題。

拉斯穆森說,他2018年和歐美知名人士設立跨大西洋選舉誠信委員會(Transatlantic Commission on Election Integrity),監控民主國家選舉受境外勢力影響的情況,發現英國脫歐公投和法國、馬其頓舉辦的公民投票或選舉都有外國勢力利用網軍滲透、散布假消息、假新聞試圖影響結果的跡象。

拉斯穆森說,大西洋國家之外,委員會也派觀察團到台灣觀察11日結束的總統大選,發現有網軍散播總統蔡英文的訊息,當然是假消息、假新聞,試圖詆毀蔡總統和她領導的政府。

拉斯穆森說,台灣通過反滲透法,規定從境外勢力獲取資金或指示是違法的。他表示,在對抗境外網路滲透上,最重要的是保持徹底的開放性(a radical openness),迅速反應,他認為台灣是個好例子(a bright example),能啟發、鼓舞其他國家。

China tried to meddle in the Taiwan elections. With the clear election of @iingwen it failed. But we can learn from Taiwan, and all freedom-loving nations should increase support for a country whose democratic choices are clear. My thoughts in @Newsweek.https://t.co/nhS7Mvyqsr