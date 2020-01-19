對抗網軍假消息　前北約官員：台灣是好例子

前北約秘書長拉斯穆森表示，在對抗境外網路滲透上，最重要的是保持徹底的開放性，迅速反應，他認為台灣是個好例子，能啟發、鼓舞其他國家。（圖取自... 前北約秘書長拉斯穆森表示，在對抗境外網路滲透上，最重要的是保持徹底的開放性，迅速反應，他認為台灣是個好例子，能啟發、鼓舞其他國家。（圖取自twitter.com/AndersFoghR）

前北約秘書長拉斯穆森昨（18）天參與印度瑞辛納對話座談，會上討論民主國家面臨境外網軍散布假消息影響選舉的挑戰，他提到總統大選、反滲透法，說台灣是對抗外國網軍的好例子。

中央社報導，曾任丹麥總理、北大西洋公約組織（NATO）秘書長的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）15日應邀在第5屆瑞辛納對話（Raisina Dialogue）第2日對話中參與座談會，與加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、荷蘭網路和平機構（Cyberpeace）總裁沙克（Marietje Schaake）等專家討論數位時代民主國家面臨駭客與網軍的挑戰。

與會者談到，自從美國上次總統大選發現俄羅斯利用網軍在社群媒體散布假新聞、假消息試圖影響選舉結果後，各國開始關注這個數位時代新技術造成的問題。

拉斯穆森說，他2018年和歐美知名人士設立跨大西洋選舉誠信委員會（Transatlantic Commission on Election Integrity），監控民主國家選舉受境外勢力影響的情況，發現英國脫歐公投和法國、馬其頓舉辦的公民投票或選舉都有外國勢力利用網軍滲透、散布假消息、假新聞試圖影響結果的跡象。

拉斯穆森說，大西洋國家之外，委員會也派觀察團到台灣觀察11日結束的總統大選，發現有網軍散播總統蔡英文的訊息，當然是假消息、假新聞，試圖詆毀蔡總統和她領導的政府。

拉斯穆森說，台灣通過反滲透法，規定從境外勢力獲取資金或指示是違法的。他表示，在對抗境外網路滲透上，最重要的是保持徹底的開放性（a radical openness），迅速反應，他認為台灣是個好例子（a bright example），能啟發、鼓舞其他國家。