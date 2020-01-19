除夕台灣中南部高溫上看29度　初二轉涼

中央氣象局預報，19、20日中南部早晚仍有寒意，21日起至24日（除夕）氣溫明顯回升（圖：中央社） 中央氣象局預報，19、20日中南部早晚仍有寒意，21日起至24日（除夕）氣溫明顯回升（圖：中央社）

春節將至，中央氣象局預報，今明兩天中南部早晚仍有寒意，21日起至24日（除夕）氣溫明顯回升，23日（小年夜）、24日中南部高溫可能達攝氏29度，年初二至年初四天氣轉涼。

氣象局觀測，因水氣減少，輻射冷卻效應明顯，今（19）天清晨台南以北及東北部低溫12至15度，高屏及花東16、17度，中南部局部空曠或近山區出現10度左右低溫。

整體來說，台南以北及東北部地區低溫攝氏12至15度，高屏及花東約16、17度，其中中南部局部空曠或近山區出現10度左右低溫，白天高溫比起昨天將稍回升，北部及宜蘭、花蓮約18至20度，中南部及台東約23至26度。

氣象局預報，入夜到明清晨這段期間，仍受輻射冷卻效應影響，各地溫度將再下降，感受仍相當寒冷，明天白天大陸冷氣團逐漸減弱，北台灣及宜蘭、花蓮整天仍有涼意，高溫20、21度，中南部及台東早晚涼，白天可達24至27度。

另外，北部3000公尺以上高山路段有結霜的機率，前往山區活動、行車請多留意安全。

氣象局預測，21日至24日，環境風場轉為偏東風或偏東南風，氣溫回升明顯，西半部有陽光，東半部雲量較多，各地高溫逐漸回到24至28度，23、24日中南部高溫上看29度。

根據氣象局10日天氣預報，25日（年初一）水氣稍增，東半部及北部地區有局部短暫雨，氣溫略降，其他地區仍是可見陽光好天氣；26日（年初二）至28日（年初四）台灣附近水氣偏多，各地天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

風力狀況方面，傍晚起中部以北及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動及海上作業請注意安全。