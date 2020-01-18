民團盼台灣入聯　籲蔡總統開國際記者會

台灣聯合國協進會理事長、前國防部長蔡明憲今天表示，蔡總統應該在5月、9月召開國際記者會，宣示台灣要加入世界衛生組織（WHO）及聯合國，並寫信給這兩個國際組織秘書長。

台灣聯合國協進會今天舉辦座談會，除蔡明憲與協進會成員外，外交部前部長陳唐山、參選台北市第6選區立委的謝佩芬等都出席。

蔡明憲表示，他很高興蔡總統連任、民進黨也在國會過半，但最近遇到民眾詢問，為什麼蔡總統當選並連任，但民進黨的不分區政黨票33.96%，跟國民黨一樣。

他說，他們2018年連署東京奧運正名公投，非常辛苦，「民進黨都惦惦（台語默不作聲之意）」，他身邊有很多朋友抱怨，民進黨怎麼反對東奧正名，所以政黨票都不投民進黨，改投台灣基進、台聯、一邊一國或喜樂島聯盟等小黨。

蔡明憲指出，蔡總統不必把817萬得票簡化成「台灣人民無條件支持」，他們過去為了讓台灣加入聯合國，曾到日內瓦跟華府的中國大使館前冒著風險抗議，他們要懇求蔡總統，未來4年更勇敢堅決表明台灣加入世界衛生組織跟聯合國。

他說，美國國會都通過決議案支持台灣參加世界衛生大會，「為什麼我們的總統不能公開向世界衛生組織秘書長或聯合國秘書長寫信？」

蔡明憲表示，希望台灣聯合國協進會今年5月去WHO，9月去聯合國時，立院朝野為台灣的國家利益、主權，通過台灣加入國際組織的決議案；蔡總統也該在5月、9月召開國際記者會，宣示台灣要加入WHO與聯合國，甚至寫信給這兩個國際組織的秘書長，這是他對台灣入聯的具體建議。