外交部次長訪馬紹爾群島　出席新任總統就職典禮

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部政務次長徐斯儉率團訪問馬紹爾群島，並將在下週一（20）出席太平洋友邦新任總統柯布亞就職典禮，展現台灣對與馬紹爾群島兩國邦誼的重視。

外交部發布新聞稿表示，徐斯儉一行於今（18）日抵達馬紹爾群島，預計待到下周四（23）日返回台北。

訪問期間，徐斯儉除向馬紹爾群島新任總統柯布亞（David Kabua）及閣員致賀忱外，也將與外長粘瑞（Casten Nemra）及國會議長凱迪（Kenneth Kedi）等友邦政要會晤，就兩國共同關切議題及未來雙邊合作方向交換意見。

徐斯儉還將出席「運用智慧農業促進營養均衡計畫」啟動儀式及「馬久羅醫院不斷電系統」捐贈儀式等活動，除凸顯台馬合作成效，也對我國駐馬紹爾技術團及台灣衛生中心表達肯定 。

外交部指出，台灣與馬紹爾群島邦誼穩固友好，長期以來彼此緊密合作，推動各項裨益國計民生的計畫，成果豐碩並廣受各界肯定；未來我國將在既有的堅實基礎上，持續深化彼此情誼及合作關係。

此外，現正訪問中美洲友邦的外交部長吳釗燮，則在昨（17）日晉見宏都拉斯總統葉南德茲 （Juan Orlando Hernández），並會晤外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）及接受歡迎午宴；吳釗燮也就雙邊合作計畫、經貿投資，以及結合美國等理念相近國家共同推動在中美洲友邦的合作等領域，充分與宏都拉斯政要交換意見。

外交部指出，葉南德茲總統及羅薩雷斯在雙邊會晤中向吳釗燮重申兩國邦誼堅實的立場。

吳釗燮除轉致總統蔡英文對葉南德茲總統的誠摯候忱，也表達對於宏都拉斯政府支持台灣參與國際組織的感謝之意，強調中國政府在國際上的無理打壓，凸顯宏都拉斯的支持更具意義。

外交部提及，台灣與宏都拉斯邦誼篤睦，吳釗燮此行具體展現我國珍視與宏都拉斯的邦誼，傳達台灣政府樂願協助宏都拉斯進行各項裨益民生福祉的計畫，進一步深化雙方合作關係。