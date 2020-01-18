交通部拍板發函 新北環狀線明日起憑電子票證免費試乘

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北環狀線完成場勘，交通部1月16日發出可營運核定函，新北市長侯友宜視察全線營運前改善狀況後，宣布將於1月19日起開放民眾免費試乘。正式通車時間將由台北市政府及新北市政府共同決定。

新北捷運局表示，1月19號開始的試乘期間，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線進站或出站者，其搭乘之旅程中，行經環狀線新通車路段里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。

另外，試乘期間的列車班距以離峰班距營運，原則上為8分鐘1班列車，並將視人潮狀況機動加發列車，通車後的營運班距規劃，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘。

全長15.4公里的新北環狀線，橫跨新店、中和、板橋和新莊等新北市主要行政區，設有14座車站與1座機廠，串聯多條捷運路網，多樣的轉乘選擇可大幅縮短搭車時間，例如從新店大坪林站到中和景安站，原需搭乘松山新店線至古亭站，再轉乘中和新蘆線到景安站，搭乘時間約19分鐘，若搭乘新北環狀線則無需轉乘，能節省11分鐘的搭乘時間。

另外從大坪林站到新北產業園區站，更能省20分鐘，提供民眾便捷的大眾運輸新選擇。新北市長侯友宜表示，環狀線開放讓民眾「免費試乘」，試乘時間配合臺北捷運公司規劃，為每天上午10點到下午4點，在收班後有較充裕的時間檢討調整系統及電聯車，使後續服務更為穩定。