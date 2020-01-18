武漢冠狀病毒感染 專家：基因序列接近SARS

（台灣英文新聞/李昱德綜合外電報導）中國的武漢爆發新型冠狀病毒的感染，目前已經有41起實驗室確認的病毒感染病例，不過替英國政府和世界衛生組織提供衛生、健康相關意見的單位一英國倫敦帝國學院的全球傳染病分析醫學研究委員會中心(MRC GIDA)指出，實際的感染人數應該接近1700人才對。

流行病爆發科學家佛格森教授(Neil Ferguson)表示，傳染病的嚴重程度高低，取決於是否在其他國家也發現了病例，而現階段除了武漢之外，泰國和日本也出現了病例。對於疫情，雖然仍不需要過於神經質，但他已經比一週前更緊張。

佛格森教授說，一般情況下，由於武漢已經輸出了三起病例到其他國家，這代表實際的感染人數應該比回報的多，而實際數字很難估算，所以大規模爆發模型(outbreak model)會利用病毒資訊、爆發地的人口，與每日進出的航班資訊來做計算。

武漢國際機場雖然必須服務1900萬人，一天卻只有3400人的國際流量，因此向外國傳遞的可能性較低，然而，香港和新加坡的機場已經開始針對從武漢抵達的旅客做篩檢，美國也在昨(17)日跟進，在最大的舊金山、紐約和洛杉磯機場啟動了相關程序。

雖然中國政府的資訊對於這類型的新病毒能否會人傳人持保留態度，不過佛格森教授警告，基於他對冠狀病毒的了解，僅藉由動物傳給人類的途徑，不太可能會出現高達1700人感染的數字，因此人們應該要對人傳人的可能性更為小心才對。

針對病毒的解析已經顯示，新的病毒在基因序列上，比起其他已知的冠狀病毒更接近2002年大流行的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)，且具有致命性，專家指出，未來應該還會出現更多案例。