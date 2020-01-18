循民進黨再起模式　國民黨內拱郭台銘參選黨主席

外界關注誰將擔任國民黨主席，帶領國民黨再起，馬英九、朱立倫回鍋黨主席呼聲高，不過，有黨內人士近日提議，應仿效民進黨2008年敗選模式，由外部的郭台銘擔任黨主席，用企業經營方式重振國民黨，彼此互相成就。

國民黨2020總統、立委大敗，前主席吳敦義總辭，新任黨主席人選將在3月7日產生，目前前總統馬英九、前新北市長朱立倫呼聲高，另前副主席郝龍斌、中央委員連勝文也被視為可能參選人選。

不過，近期有黨內人士開始串連，提議由鴻海創辦人郭台銘參選黨主席，他們認為，雖郭台銘不是國民黨黨員，但若郭台銘有意願，一定都有為郭開門的方式。

該人士指出，約有20名中央委員、百名黨代表認可郭台銘參選黨主席的想法，且這些人絕非在初選時力挺郭台銘，而是一路力挺國民黨總統候選人韓國瑜、為韓輔選的人，只是現階段他們認為郭台銘是最好人選，目前仍在持續與黨內溝通中。

黨內人士認為，國民黨如果一直都是在內部找人，很難期待國民黨有新氣象，應仿效民進黨2008年敗選時，找了並不在權力核心的蔡總統擔任黨主席，帶領民進黨起死回生的模式，而郭台銘正是「國民黨的蔡英文」。

不過，黨內人士說，若郭台銘要參選黨主席，必須滿足一個前提，要簽下不參選總統的切結書，主要考量是，前黨主席吳敦義因有參選總統的私心，才把國民黨搞成今天的局面，國民黨現在需要一個無私的領導者。

黨內人士認為，簽切結書只是一種政治表態，宣示自己能夠無私辦理黨務，若郭台銘真的把國民黨帶領得很好，屆時呼聲高、人氣高，參選總統也是順理成章。

該人士分析，郭台銘擔任黨主席可以用企業角度經營國民黨，而不是用黨務角度，若成功重振國民黨，暗助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，也將讓郭台銘有歷史定位，國民黨與郭台銘可互相成就。

該人士坦言，這個想法在黨內提出討論之後，的確反對聲浪大，大多質疑郭台銘主動退出國民黨，又造成國民黨分裂一事，但他們認為，郭最終沒有獨立參選總統，也沒有表態支持親民黨總統候選人宋楚瑜，對國民黨仍有善意。

不過，郭台銘辦公室回應，從未聽説此事，無從表達意見。國民黨面對巨大挑戰，不回應任何空穴來風之事，避免給國民黨選後重整添亂。

根據國民黨黨章規定，黨員、曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權的黨員3%以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人。

國民黨已公告黨主席補選時程，17日起到2月3日開放參選人進行黨員連署，1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，3月7日進行投開票。