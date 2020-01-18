絕美花海+15大主題燈區 南投燈會今晚登場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）南投燈會將於今晚登場，縣政府昨（17）日試點燈，本次以「彩燈金花，旋轉錢坤」為主題，打造了15大主題燈區，除了高達10米應景又喜氣的生肖主燈，也善用2014年台灣燈會主燈「龍駒騰耀」作為副燈，重新染色並進行律動，將在18日晚間7點盛大點燈，主燈旋轉乾坤，為遊客招來新年好福氣。

除了超大主燈外，傳統花燈區展現南投豐沛的宗教涵養；更善用空間打造多處情境互動燈區，包含生態滯洪池變成「漂浮之境」首創漂浮式副燈，讓造型黃金鼠飛上天。

「光之庭園」燈區，開幕期間就成為最受歡迎的打卡景點，超過三米的大型立體裝置，搭配各種體驗式的互動裝置不只賞燈還能在燈區中玩樂，鋪天蓋地超過萬顆的燈飾妝點庭園，並將南投最閃亮的星空也搬進燈區。

以樂高積木最為元素的「尋奇樂園燈區」則展現原住民與高山的特色，還有更多特色燈區值得探索。

南投燈會另一大亮點貓羅溪水舞秀，是台灣各縣市燈會少數能結合的元素，但在南投通通看的到，高達15米的精采水舞展演，今年於水面搭起九座弧型結構，展現南投九九峰的氣勢與南投在地特色風景地貌，搭配為民眾帶來最驚艷、華麗的聲光饗宴，開幕當日的水舞秀更搭配無人機施放煙火，創造另一波高潮。

南投燈會最大的特色在於，白天來也很好玩，遊客可於白天觀看壯麗花海、觀賞富貴錢鼠彩繪作品、具豐富創意的雕藝塑型主題展、草鞋墩鄉土文教協會創作的各種大型藝品以及體驗貓羅溪立式划槳體驗活動，夜晚又可欣賞到截然不同的燈海景致，是全家最適合暢遊的走春景點。