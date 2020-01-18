打擊和牛基因走私 日本擬定新法禁止任意使用

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）日本的和牛因為其肉質優異而廣受老饕的歡迎，也因此許多國家紛紛引入和牛的基因做混種，因此在美國、澳洲等地都可以吃到不同種的和牛，然而，日本最近開始出現一種聲音，要求保護和牛的基因，以避免遭到濫用。

2018年，數名走私者企圖將和牛的受精卵和精液從大阪帶到上海而受到當局逮捕，然而當時，唯一相關的法規只有防止家畜傳染病蔓延的「家畜傳染病預防法」可以用於定罪，實際上並沒有確實規範和牛基因跨國轉移的法規，因此，事件發生後，日本朝野開始研議相關保護政策。

除了將這類遺傳基因的改良技術視為「智慧財產權」的一部分予以保護外，日本農林水產省也開始擬定專法，而不是在藉由家畜傳染病預防法開罰，因此在去(2019)年的2月，邀請了相關領域的專家組成委員會，共同商討解決辦法，並在同年12月做成「保護智慧財產」的決定。

新的法規也規定，如果從地方的家畜飼養者和其他所有者取得遺傳基因時，是藉由故意給予錯誤的資訊，包括假的使用地點、使用方式，或是在沒有獲得允許的情況下任意將遺傳基因交予第三人，將面臨刑事懲處，竊取飼育技術並違法轉移至他國者也在法規管轄的範圍內。

除此之外，法規還會賦予政府能事前禁止出口、使用或再銷售遺傳基因的權力，並要求相關人員必須提出流通的紀錄等，在德島與鳥取等畜產興盛的縣，這樣的方式已經行之有年，並提供珍貴的遺傳基因足夠的保護。