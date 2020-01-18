美國和平工作團終止 中國志願計畫 6月撤出義工

美國之音報導，美國志願服務組織「和平工作團」（Peace Corps）16日宣布終止在中國大陸的志願計劃，6月起將撤出在中國的義工。和平工作團也已正式將這項決定通知美國國會。

截至發稿，和平工作團官網的中國頁面中，義工招募欄已顯示沒有義工需求。

據報導，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）16日發表聲明表示，和平工作團這項決定，證實了眾所周知的事實，即中國已不再是一個開發中國家。長期以來中國一直假稱自己是開發中國家，以利用世界銀行和世貿組織等國際機構。

美國眾議院外交委員會共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）辦公室17日則透過新聞稿表示，和平工作團的初衷是幫助有真正需要的開發中國家，而不是支持富國，尤其是美國的「戰略敵人」。

新聞稿指出，中國是世界第二大經濟體，斥巨資發展旨在破壞美國國家安全的軍事裝備。中國違反人權的情況持續擴大，世界對中國的真實面目正在覺醒，美國納稅者的錢不應透過和平工作團用在共產中國上。

據美國駐武漢總領事館微博文章，首批進入中國的和平工作團員共有18名，他們在1993年6月抵達成都、8月宣誓後即被派往四川。截至停止招募前，和平工作團已共有1339名義工被派往中國服務過。

公開資料顯示，和平工作團是根據1961年3月1日美國甘迺迪政府10924號行政命令，以「促進世界和平和友誼，為感興趣的國家和地區，提供有能力，且願意在艱苦環境下在國外服務的美國男性和女性公民，以幫助這些國家和地區的人民獲得訓練有素的人力資源」為目標而成立的志願服務組織，並於同年得到美國國會以「和平工作團法案」的方式授權。

根據和平工作團章程，隊員需要前往艱困國家義務服務兩年，大多在偏遠及落後地區，有些地區甚至連所在國大學畢業生都不願去。

著有「消失的老北京」一書的美國旅遊作家梅英東（Michael Meyer）以及著有關於當代中國三部曲的美國前記者何偉（Peter Hessler），1990年代都曾先後參與和平工作團，進入四川偏鄉擔任英語教師。

梅英東於1995年跟著和平工作團抵達四川內江市，協助當地技職學校培訓英語教師，1997年結束和平工作團的工作轉到北京的國際學校教書，隨後常駐北京10年。他在2008年北京奧運過後，以英文出版了「消失的老北京」，中文版則歷時5年審查，2013年才在中國大陸問世。

何偉則是在1996年參與和平工作團，赴四川涪陵師範高等專科學校（現為重慶市長江師範學院）英語系教授英文。1998年工作結束後，他也移居北京，於1999年至2007年間陸續擔任華爾街日報、波士頓環球報、紐約客等美媒駐北京記者，並在2019年秋季起任教於四川大學匹茲堡學院。

何偉於2001年出版記述在四川涪陵生活經驗的「消失中的江城: 一位西方作家在長江古城探索中國」，接著陸續出版「甲骨文：流離時空裡的新生中國」、「尋路中國：長城、鄉村、工廠，一段見證與觀察的紀程」，被視為當代中國三部曲。

不過，這三本書當中僅有「消失中的江城」、「尋路中國」得以在中國出版，且有刪節；「甲骨文」則至今未能在陸問世。