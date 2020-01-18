武漢肺炎感染恐飆1700人 中國網友：還以為是只禍害他國的愛國病毒

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）2019新型冠狀病毒肺炎感染累計已45例，2人死亡。但英國倫敦帝國學院的MRC全球傳染病分析中心研究顯示，至少有1700人已感染。有中國武漢地區網友在微博上表示，當地醫院人多到得躺在走廊地上，全是發熱病人，引發網友轉載並嘲諷：「冠狀病毒都去國外了，只出國不出省，真愛國。」

《BBC》報導，傳染病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，儘管本次疫情以中國武漢為中心，但是泰國及日相繼出現確診案例，讓他相當擔心。他說「要讓中國以外的國家出現疫情，代表當地的感染絕對要遠超過官方給予的數據。」

佛格森說，武漢機場每日為1900萬人次提供服務，卻只有3400人出國旅行，在詳細計算後，推斷出實際感染人數恐將近1700例。

雖然中國官方表示目前該病毒主要是透過動物傳給人，並無人傳人的案例發生。但佛格森說，人們應該認真思考肺炎在人傳人部分的可能性。

中國新京報今日報導泰國發現第二例新型冠狀病毒案例，引發中國網友熱議。

有人表示「這個充分證明了我黨的偉大，病毒只傳播到國外而不會在國內傳播」「這麼多案例都是去過武漢的人在國外被發現，看來這病毒也有愛國之心，知道在天朝除了只能禍害武漢之外，不能傳播到其他城市，禍害也只能禍害外國，這份 感情是值得肯定的。」

還有網友說「愛國愛黨病毒，絕不給政府添麻煩」、「不怕，只要把黨章放床頭辟邪，就是傳染上，一天念三遍陝西省委記胡和平發明的《梁家河大學問》立馬退燒。應包括旅遊局規定所有涉外酒店每個床頭上必放黨章，以免外國人感染。」

有武漢當地的網友在微博上發文表示，父親1月9日出現低燒不退等病毒性肺炎症狀，去當地醫院治療，一進醫院發現全是發熱病人，人多到躺在走廊地上，醫生說沒有床位，讓他們回家隔離，父親症狀越來越嚴重，他與母親也被感染後發燒。

該網友表示自己現在很無助，不曉得去哪裡治療。關於這個肺炎，他覺得有必要把情況說出來，以上言論自己負責。

但該微博帳號不久後就被改名，並刪除所有貼文。