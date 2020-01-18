武漢肺炎再增4例 台灣疾管署：入境發燒者全面詢問旅遊史

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢市衛健委今（18）日通報，2019新型冠狀病毒肺炎感染增加4例，患者均為男性，累計病例45例，已治愈出院15例，在治重症5例，死亡2例。

武漢市衛生健康委員會今（18）日凌晨公佈，1月16日，湖北省及武漢市專家依據患者的臨床表現、流行病學史，以及利用國家剛下發的診斷試劑盒檢測出的結果，新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例。

4名患者均為男性，於2020年1月5日至8日期間發病、1月8日至13日入院治療，經治療後症狀好轉，目前病情穩定，現已轉運至武漢市金銀潭醫院集中治療。 4名新增病例相關流行病學調查正在進一步進行中，其密切接觸者也正在追踪中。

泰國、日本各通報診斷1例來自武漢市的新型冠狀病毒感染的肺炎病例。目前，泰國診斷病例正在住院治療中；日本診斷病例已康復出院。國內密切接觸者正在開展追踪和醫學觀察中。

截至目前，累計病例45例，已治愈出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追踪密切接觸者763人，已解除醫學觀察665人，尚在接受醫學觀察98人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

我國疾管署17日表示，因應武漢肺炎疫情，為持續加強疫情監測與邊境管制措施，疾管署針對國際及小三通港埠的入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。

疾管署表示，國內4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案均在檢驗中(目前有3例流感快篩陽性)，年齡介於6至47歲，其中3名入境時由登機檢疫或機場發燒篩檢站發現，另1名由醫院通報，皆無華南海鮮市場活動史及禽鳥接觸史。目前國內並無2019新型冠狀病毒確診個案。